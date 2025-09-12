نيكولاس بيبي يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اختيار الإيفواري نيكولاس بيبي، جناح فريق فياريال، كأفضل لاعب في شهر أغسطس، بعد بدايته القوية في الموسم الجديد.

الجناح الإيفواري يسجل هدفين ويصنع هدفًا في 3 مباريات

وتمكن بيبي (30 عامًا) من تسجيل هدفين وصناعة هدف خلال ثلاث مباريات فقط في انطلاقة الدوري، ليقود فريقه لتحقيق فوزين وتعادل، ويثبت أنه أصبح أحد الركائز الأساسية في هجوم "الغواصات الصفراء".

الجناح الإيفواري استعاد بريقه مع فياريال بعد فترة صعبة قضاها مع أرسنال وإعارات متتالية إلى نيس وطرابزون سبور، حيث قدم الموسم الماضي أداءً لافتًا بتسجيل 3 أهداف وصناعة 6 تمريرات حاسمة في 28 مباراة.

وبحسب بيان "لاليجا"، فإن الجائزة التي تمنح بالتعاون مع شركة EA Sports، جاءت تكريمًا للمستوى المميز الذي قدمه بيبي في بداية الموسم، والذي جعله أحد أبرز مفاتيح نجاح فريقه.

