المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

نيكولاس بيبي يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:36 م 12/09/2025
بيبي

الإيفواري نيكولاس بيبي

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اختيار الإيفواري نيكولاس بيبي، جناح فريق فياريال، كأفضل لاعب في شهر أغسطس، بعد بدايته القوية في الموسم الجديد.

الجناح الإيفواري يسجل هدفين ويصنع هدفًا في 3 مباريات

وتمكن بيبي (30 عامًا) من تسجيل هدفين وصناعة هدف خلال ثلاث مباريات فقط في انطلاقة الدوري، ليقود فريقه لتحقيق فوزين وتعادل، ويثبت أنه أصبح أحد الركائز الأساسية في هجوم "الغواصات الصفراء".

الجناح الإيفواري استعاد بريقه مع فياريال بعد فترة صعبة قضاها مع أرسنال وإعارات متتالية إلى نيس وطرابزون سبور، حيث قدم الموسم الماضي أداءً لافتًا بتسجيل 3 أهداف وصناعة 6 تمريرات حاسمة في 28 مباراة.

وبحسب بيان "لاليجا"، فإن الجائزة التي تمنح بالتعاون مع شركة EA Sports، جاءت تكريمًا للمستوى المميز الذي قدمه بيبي في بداية الموسم، والذي جعله أحد أبرز مفاتيح نجاح فريقه.

مبابي يحصد جائزة لاعب شهر أغسطس في ريال مدريد

مباراة فياريال القادمة
أرسنال فياريال الدوري الإسباني نيس لاعب الشهر لاليجا نيكولاس بيبي طرابزون سبور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg