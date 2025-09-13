المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طرد هويسين.. رقم سلبي لم يحدث في ريال مدريد منذ 17 عاما

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:14 م 13/09/2025
هويسين

هويسين يتلقى بطاقة حمراء في مباراة سوسيداد ومدريد

تسبب طرد اللاعب الإسباني دين هويسين، اليوم السبت، في كتابة رقم سلبي لم يحدث في تاريخ نادي ريال مدريد منذ 17 عامًا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ريال سوسيداد في مباراة جارية على ملعب أنويتا، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني.

طرد هويسين مع ريال مدريد

تلقى هويسين بطاقة حمراء مباشرة أمام ريال سوسيداد بعد قرابة 32 دقيقة.

وتحصل هويسين على البطاقة الحمراء بسبب إعاقة ميكيل أويارازابال، حيث كان مهاجم ريال سوسيداد في طريقه نحو المرمى المدريدي.

وبحسب شبكة أوبتا للأرقام القياسية والإحصائيات، بات هويسين أصغر لاعب من ريال مدريد يحصل على بطاقة حمراء في مباراة بالدوري الإسباني عن عمر 20 عامًا و152 يومًا، منذ سبتمبر 2008.

وكان البرازيلي مارسيلو غادر مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في 2008، أي قبل 17 عامًا، بالبطاقة الحمراء، علمًا بأنه كان في عمر 20 عامًا و138 يومًا.

يشار إلى أن هويسين طرد للمرة الثانية في مسيرته القصيرة مع ريال مدريد، إذ تلقى بطاقة حمراء في منافسات كأس العالم للأندية 2025 أمام بوروسيا دورتموند.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني دين هويسين

أخبار تهمك

التعليقات

