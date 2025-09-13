طرد هويسين.. رقم سلبي لم يحدث في ريال مدريد منذ 17 عاما

تسبب طرد اللاعب الإسباني دين هويسين، اليوم السبت، في كتابة رقم سلبي لم يحدث في تاريخ نادي ريال مدريد منذ 17 عامًا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ريال سوسيداد في مباراة جارية على ملعب أنويتا، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني.

طرد هويسين مع ريال مدريد

تلقى هويسين بطاقة حمراء مباشرة أمام ريال سوسيداد بعد قرابة 32 دقيقة.

وتحصل هويسين على البطاقة الحمراء بسبب إعاقة ميكيل أويارازابال، حيث كان مهاجم ريال سوسيداد في طريقه نحو المرمى المدريدي.

وبحسب شبكة أوبتا للأرقام القياسية والإحصائيات، بات هويسين أصغر لاعب من ريال مدريد يحصل على بطاقة حمراء في مباراة بالدوري الإسباني عن عمر 20 عامًا و152 يومًا، منذ سبتمبر 2008.

وكان البرازيلي مارسيلو غادر مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في 2008، أي قبل 17 عامًا، بالبطاقة الحمراء، علمًا بأنه كان في عمر 20 عامًا و138 يومًا.

يشار إلى أن هويسين طرد للمرة الثانية في مسيرته القصيرة مع ريال مدريد، إذ تلقى بطاقة حمراء في منافسات كأس العالم للأندية 2025 أمام بوروسيا دورتموند.