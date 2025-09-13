تباينت ردود أفعال الصحف الرياضية في إسبانيا على طرد اللاعب الإسباني دين هويسين من صفوف ريال مدريد، أمام ريال سوسيداد، بين مؤيد ومعارض.

وتلقى هويسين بطاقة حمراء مباشرة في مباراة جارية، اليوم السبت، يحل خلالها ريال مدريد ضيفًا على سوسيداد في ملعب أنويتا، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني.

طرد هويسين مع ريال مدريد

أشهر الحكم خيل مانزانو بطاقة حمراء مباشرة في وجه هويسين، بعد قرابة نصف ساعة فقط، إثر إعاقة ميكيل أويارازابال، حيث كان مهاجم ريال سوسيداد في طريقه نحو مرمى كورتوا.

وتلقى صاحب الـ20 عامًا البطاقة الحمراء الثانية في مسيرته القصيرة مع ريال مدريد، إذ خاض 9 مباريات فقط.

وكان المدافع دين هويسين طرد لأول مرة مع ريال مدريد في لقاء بوروسيا دورتموند، بكأس العالم للأندية 2025.

انقسام في الصحف الإسبانية

اختلفت الصحف الرياضية في إسبانيا فيما بينها بشأن طرد دين هويسين مع ريال مدريد أمام سوسيداد، بعضها أيد قرار الحكم خيل مانزانو، والبعض الآخر انتقد عدم عودته إلى الـVAR.

ماركا.. قرار صعب على ريال مدريد

استعانت صحيفة ماركا الإسبانية بخبير تحكيمي من أجل التعليق على قرار طرد هويسين.

وقال الخبير التحكيمي بيريث بورول عبر راديو ماركا: "يجب تقييم المسافة إلى مرمى ريال مدريد، وربطها بوجود ميليتاو إلى جانب هويسين.. إذا كان أويارازابال على بعد 10 أمتار فقط من منطقة الجزاء فهي بطاقة حمراء، لكن على بعد 40 مترًا فهناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار".

المحلل التحكيمي لراديو ماركا يشرح صعوبة اللعبة بالنسبة للحكم خيل مانزانو

وتلقى المدرب تشابي ألونسو بطاقة صفراء، بسبب اعتراضه رفقة الجهاز الفني لريال مدريد على قرار مانزانو.

آس.. أين الـVAR؟

انتقدت الصحيفة عدم تدخل الـVAR في طرد هويسين.

وكتبت: "من غير المفهوم أن تقنية الفيديو لم تتدخل.. الموقف كان واضحًا، بطاقة صفراء فقط لأن ميليتاو كان بجانب هويسين، وعلى بعد 40 مترًا من المرمى لذا هي لم تكن فرصة محققة للتسجيل، ومن يتحمل المسؤولية ليس مانزانو".

موندو ديبورتيفو.. طرد مستحق

بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، كان هويسين متهورًا، ولم يحسن التقدير، لذا لم يتردد خيل مانزانو في إشهار البطاقة الحمراء في وجه مدافع ريال مدريد.

وأوضحت أن هويسين استحق البطاقة الحمراء، لذا لم يتدخل الـVAR، مضيفة: "بالنسبة لريال مدريد كان القرار غير صحيح لأن ميليتاو كان قريبًا من الكرة، ما يعني أن هويسين لم يكن هو المدافع الأخير".