سقط فريق أتلتيك بلباو في فخ الهزيمة الأولى له هذا الموسم، على يد ضيفه ديبورتيفو ألافيس، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

هدف عكسي يسقط بلباو في فخ الهزيمة الأولى على يد ألافيس

وجاء هدف ألافيس بعد عرضية من البديل دينيس سواريز، في الدقيقة 57، اصطدمت بقدم ألكس بيرنجوير لاعب أتلتيك بلباو، لتخدع الحارس أوناي سيمون، وتسقط في شباك أصحاب الأرض.

وحاول بلباو العودة في اللقاء، وكاد إيناكي ويليامز أن يدرك التعادل سريعًا لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 61، برأسية خطيرة مرت بجوار القائم.

بلباو يتراجع للمركز الثالث في الدوري الإسباني بعد السقوط الأول

وتجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 9 نقاط، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما تذوق طعم الخسارة لأول مرة، عقب 3 انتصارات متتالية.

وفي المقابل رفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 7 نقاط، بعدما حقق فوزه الثاني هذا الموسم، ليرتقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب الليجا.