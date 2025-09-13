المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ريال مدريد يجهز ملفا عن أخطاء التحكيم الإسباني لتقديمه إلى "فيفا"

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:03 م 13/09/2025
ريال مدريد

ريال مدريد ضد سوسيداد

يواصل ريال مدريد حربه ضد التحكيم الإسباني بعدما قرر تقديم ملفًا بشأن الأخطاء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفاز ريال مدريد على سوسيداد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة أحداثا تحكيمية مثيرة للجدل بعدما حصل ديان هويسين مدافع ريال مدريد على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 32.

الـVAR لم يتدخل.. انقسام في الصحف الإسبانية على طرد هويسين مع ريال مدريد

وكانت قناة ريال مدريد التلفزيونية شديدة القسوة تجاه حكم المباراة أمام ريال سوسيداد، حيث وصفت التحكيم الذي تعرض له الفريق في ملعب أنويتا بـ"الفضيحة".

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن القناة التلفزيونية للنادي الملكي أشارت إلى أن النادي سيذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.

وأكدت قناة ريال مدريد أن النادي قرر تجهيز ملفا يتضمن ما حدث في الموسم الماضي وفي أول أربع جولات من هذا الموسم، لرفعه إلى "فيفا" حتى تأخذ علمًا بما يحدث على مستوى التحكيم في إسبانيا.

للتعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

 

 

ريال مدريد الدوري الإسباني ريال سوسيداد التحكيم الإسباني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg