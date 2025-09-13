يواصل ريال مدريد حربه ضد التحكيم الإسباني بعدما قرر تقديم ملفًا بشأن الأخطاء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفاز ريال مدريد على سوسيداد بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة أحداثا تحكيمية مثيرة للجدل بعدما حصل ديان هويسين مدافع ريال مدريد على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 32.

الـVAR لم يتدخل.. انقسام في الصحف الإسبانية على طرد هويسين مع ريال مدريد

وكانت قناة ريال مدريد التلفزيونية شديدة القسوة تجاه حكم المباراة أمام ريال سوسيداد، حيث وصفت التحكيم الذي تعرض له الفريق في ملعب أنويتا بـ"الفضيحة".

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن القناة التلفزيونية للنادي الملكي أشارت إلى أن النادي سيذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.

وأكدت قناة ريال مدريد أن النادي قرر تجهيز ملفا يتضمن ما حدث في الموسم الماضي وفي أول أربع جولات من هذا الموسم، لرفعه إلى "فيفا" حتى تأخذ علمًا بما يحدث على مستوى التحكيم في إسبانيا.

