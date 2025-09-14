المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

يامال ودي يونج يغيبان معاً للمرة الأولى.. هل يعيد فليك سيناريو مباراة أتلتيكو مدريد؟

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:58 ص 14/09/2025
لامين يامال ودي يونج

لامين يامال ودي يونج

حتى هذه الجولة الرابعة من موسم الدوري الإسباني 2025-2026، قاد هانسي فليك برشلونة في 63 مباراة، ولم يحدث سوى مرة واحدة أن غاب لامين يامال ودي يونج عن دقيقة واحدة لأي سبب من الأسباب.

واليوم أمام فالنسيا على ملعب يوهان كرويف، سيفتقد المدرب الجناح ولاعب الوسط معًا، بعدما أصابهما "فيروس الفيفا"، وللمرة الأولى سيتواجدان معًا في المدرجات.

مرة وحيدة

المرة الوحيدة التي لم يشارك فيها لامين ودي يونج معًا في مباراة كانت أمام أتلتيكو مدريد، في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الموسم الماضي، والتي انتهت بهزيمة 2-1 على ملعب مونتجويك.

لامين غاب بسبب إصابة في الكاحل، بينما جلس دي يونج على مقاعد البدلاء بقرار فني فاجأ الجميع، والأمر نفسه كان قد حدث له في المباراة السابقة أمام ليجانيس.

في تلك المباراة أمام الروخيبلانكوس، والتي أُقيمت يوم 21 ديسمبر لتكون ختام عام 2024، اختار فليك اللعب بمحور مزدوج يضم كاسادو الذي لم يعد عنصرًا أساسيًا وبيدري، مع تواجد جافي في خط الوسط الهجومي، ورافينيا شاغلًا الجناح المعتاد لامين، وفيرمين في موقع الجناح البرازيلي.

فليك يعلن غياب ثنائي برشلونة عن لقاء فالنسيا

هناك ثلاث مباريات أخرى لم يبدأ فيها لامين ودي يونج أساسيين، رغم أن أحدهما أو كليهما شارك لبضع دقائق، ففي مباراة أوساسونا وبرشلونة (4-2)، خرج لامين في الشوط الثاني وتعرض دي يونج للإصابة، وأشرك فليك كلًا من إريك وفيران.

أمام سيلتا فيجو (2-2)، كان لامين مصاب ودي يونج لعب فقط لدقيقتين، تولى كاسادو ورافينيا تعويض غيابهما، أما أمام لاس بالماس (2-1)، فقد دخلا معًا في الشوط الثاني، في تلك الحالة، كان جافي ورافينيا مرة أخرى مسؤولَين عن تغطية مركزيهما.

كيف يحل فليك غياب دي يونج ولامين يامال؟

وهذه المرة أمام فالنسيا، يبدو أن الخيار سيكون كاسادو ورافينيا، مع راشفورد في الجهة اليسرى، إنها إحدى الاحتمالات.

أنهى فرينكي دي يونج عام 2024 على الأرجح في أسوأ لحظاته مع برشلونة، فقد اختتم لاعب الوسط الدولي الهولندي العام خارج قائمة التشكيلة الأساسية المكونة من 16 لاعبًا أمام كل من ليجانيس وأتلتيكو مدريد.

وفي كلتا مباراتي الدوري، استخدم برشلونة التبديلات الخمسة كاملة، لكن أيًا منها لم يمنحه فرصة للعب ولو دقيقة واحدة، علاوة على ذلك، تخطّاه إريك جارسيا في الأولوية، وبعد ما يقارب العام، تغيّر كل شيء، وأصبح دي يونج لاعبًا بالغ الأهمية بالنسبة لفليك.

جدول مباريات اليوم

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني الليجا لامين يامال دي يونج

