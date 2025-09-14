يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل، أن الفريق الوحيد الذي يستطيع تدريبه بعد رحيله عن البرازيل هو ريال مدريد الإسباني.

ورحل أنشيلوتي عن تدريب ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي 2024-2025، ليتولى تدريب منتخب البرازيل وقيادته للتأهل إلى كأس العالم 2026.

تصريحات أنشيلوتي

وقال أنشيلوتي في حوار أجراه مع مجلة "فرانس فوتبول": "الفريق الوحيد الذي أستطيع تدريبه بعد البرازيل هو ريال مدريد، لا أعتقد أن هذا سيحدث، لديّ عقد لمدة عام واحد هنا، وبعدها قد يحدث أي شيء، وقّعتُ عقدًا لمدة عام واحد لأنني أعتقد أنه كان القرار الصائب".

وأضاف: "يجب على المنتخب الوطني اختيار أمهر اللاعبين، ولكن يجب أن يتمتع اللاعب الموهوب بلياقة بدنية جيدة؛ يجب أن يكون جاهزًا بنسبة 100%، وليس 80%".

وتابع: "نيمار هو اللاعب البرازيلي الأكثر موهبة، عانى من مشكلة بدنية وتعافى بسرعة، لكنني أريده أن يكون لائقًا بما يكفي للعب، سيشارك في كأس العالم إذا كان في حالة بدنية جيدة، لأنه من الناحية الفنية لا مجال للنقاش، يجب أن يكون نيمار جاهزًا في يونيو، سواءً لم يكن ضمن قائمة الفريق لأكتوبر أو نوفمبر أو مارس".

وأتم أنشيلوتي: "بالنسبة لي كان التكيف سهلاً مع البرازيل، إنها وتيرة مختلفة، استقريت في ريو لأني أحتاج إلى الانغماس في ثقافة البلد، عندما وصلت إلى هنا، وجدت هيكلاً منظماً للغاية، بيئة العمل ممتازة".