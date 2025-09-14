كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن وجود حالة من التوتر في العلاقة بين نادي برشلونة وكل من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي، على خلفية مواقف وتصريحات رئيس النادي جوان لابورتا.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتقادات لابورتا لمشروع كأس العالم للأندية، إلى جانب إصراره على إبقاء باب دوري السوبر الأوروبي مفتوحًا، لم تلقَ ترحيبًا من الهيئات الدولية.

كما أثارت تصريحاته بشأن حصول إنتر ميامي الأمريكي على بطاقة دعوة للمشاركة في النسخة الماضية من البطولة، وغياب برشلونة عنها، استياءً واسعًا داخل الفيفا.

من جانبه، أبدى ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا امتعاضه من فكرة إقامة مباراة في الدوري الإسباني بين فياريال وبرشلونة في مدينة ميامي الأمريكية، فضلًا عن استمرار النادي الكتالوني في الدفاع عن مشروع دوري السوبر الأوروبي.