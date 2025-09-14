المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
توتر في علاقة برشلونة مع الفيفا واليويفا بسبب تصريحات لابورتا

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:29 م 14/09/2025
برشلونة

برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن وجود حالة من التوتر في العلاقة بين نادي برشلونة وكل من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي، على خلفية مواقف وتصريحات رئيس النادي جوان لابورتا.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتقادات لابورتا لمشروع كأس العالم للأندية، إلى جانب إصراره على إبقاء باب دوري السوبر الأوروبي مفتوحًا، لم تلقَ ترحيبًا من الهيئات الدولية.

كما أثارت تصريحاته بشأن حصول إنتر ميامي الأمريكي على بطاقة دعوة للمشاركة في النسخة الماضية من البطولة، وغياب برشلونة عنها، استياءً واسعًا داخل الفيفا.

من جانبه، أبدى ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا امتعاضه من فكرة إقامة مباراة في الدوري الإسباني بين فياريال وبرشلونة في مدينة ميامي الأمريكية، فضلًا عن استمرار النادي الكتالوني في الدفاع عن مشروع دوري السوبر الأوروبي.

برشلونة الدوري الإسباني لابورتاِ

