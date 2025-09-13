تقارير: ريال مدريد يقرر الاستئناف ضد طرد هويسن

كشفت تقارير صحفية، عن نية نادي ريال مدريد في الاستئناف ضد طرد دين هويسن مدافع الفريق في مباراة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

أشهر الحكم خيل مانزانو بطاقة حمراء مباشرة في وجه هويسين، بعد قرابة نصف ساعة فقط، إثر إعاقة ميكيل أويارازابال، حيث كان مهاجم ريال سوسيداد في طريقه نحو مرمى كورتوا.

ريال مدريد يثق في سحب الطرد

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن ريال مدريد يثق في سحب البطاقة الحمراء من هويسن.

وأكدت لجنة الحكام الإسبانية، بوجود خطأ في البطاقة الحمراء لدين هويسن لاعب ريال مدريد في مباراة ريال سوسيداد، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن حكم الفار فيجيروا فاسكيز، لم يُنبه حكم الملعب مانزانو للتحقق من الشاشة، وبالتالي سيغيب عن الملاعب لفترة وسيتم تجميده.

قناة ريال مدريد التلفزيونية كانت شديدة القسوة تجاه حكم المباراة أمام ريال سوسيداد، حيث وصفت التحكيم الذي تعرض له الفريق في ملعب أنويتا بـ"الفضيحة".

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن القناة التلفزيونية للنادي الملكي أشارت إلى أن النادي سيذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.

وأكدت قناة ريال مدريد أن النادي قرر تجهيز ملفا يتضمن ما حدث في الموسم الماضي وفي أول أربع جولات من هذا الموسم، لرفعه إلى "فيفا" حتى تأخذ علمًا بما يحدث على مستوى التحكيم في إسبانيا.