أعلن المدرب الألماني هانز فليك، تشكيل فريق برشلونة الأساسي، لمواجهة نظيره فالنسيا، التي ستقام على ملعب يوهان كرويف، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل برشلونة الظهور الأول للجناح الشاب روني باردجي، بعدما نجح الفريق الكتالوني في تسجيل لاعبه السويدي بقائمة الفريق الأول.

6 آلاف متفرج ويخالف لوائح الليجا.. ملعب يوهان كرويف يكتب صفحة جديدة في تاريخ برشلونة

ويفتقد نادي برشلونة لخدمات الثنائي لامين يامال وفرينكي دي يونج، بداعي الإصابة، بينما فضل فليك الإبقاء على رافينيا وليفاندوفسكي بمقاعد البدلاء.

تشكيل برشلونة.. كاسادو أساسيًا ورافينيا بديلًا

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتين

خط الوسط: فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، بيدري

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيران توريس، روني باردجي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: تشيزني، رونالد أراوخو، كريستنسن، جوفري، كوشين، فيرنانديز، بيرنال، داني أولمو، رافينيا، ليفاندوفسكي.

هوجو دورو يقود تشكيل فالنسيا ضد برشلونة

وفي المقابل جاء تشكيل فالنسيا:

حراسة المرمى: جولين أجريزابالا

خط الدفاع: جايا، مختار دياخابي، كوبيتي، سيزار تاريجا، فولكييه

خط الوسط: بابتيست سانتاماريا، دييجو لوبيز، خافي جيرا

خط الهجوم: أرناوت دانجوما، هوجو دورو