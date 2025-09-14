المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فيرمين لوبيز: كنت واثق من بقائي في برشلونة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:15 ص 15/09/2025
فيرمين لوبيز

فيرمين لوبيز

أكد فيرمين لوبيز، لاعب نادي برشلونة، أنه سعيد ببقائه في على الرغم من التكهنات حول مستقبله.

وشارك فيرمين لوبيز في الانتصار العريض لبرشلونة أمام فالنسيا بنتيجة 6-0 في الدوري الإسباني بالأمس.. طالع التفاصيل من هنا

وسجل فيرمين لوبيز هدفين، من سداسية برشلونة أمام فالنسيا.

وقال فيرمين لوبيز في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "كانت مباراة صعبة في البداية، النتيجة تعكس المستوى الذي كنا عليه".

وأضاف: "أتفق بشكل جيد للغاية مع فيران توريس، وقد قدم لي الدعم الممتاز لمساعدة الفريق".

رسالة فليك

رسالة فيلك؟: "الرسالة هي نفسها التي قُدِّمت العام الماضي، المضي قدمًا بحماس وتواضع، نحن على الطريق الصحيح، وعلينا أن نواصل على هذا المنوال".

سعيد بوجودي هنا

وأتم:"لم أشكّ قط في وجودي هنا، لطالما رغبت في التواجد هنا، وسأقاتل لأبقى هنا لسنوات طويلة، لطالما كانت هناك تكهنات، كل هذا جزء من كرة القدم، كنت هادئًا جدًا، وأنا سعيد جدًا بوجودي هنا".

وكان لوبيز قد ارتبط بالرحيل عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد العرض الكبير الذي تلقاه من نادي تشيلسي.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني فليك فيرمين لوبيز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg