فيرمين لوبيز: كنت واثق من بقائي في برشلونة

أكد فيرمين لوبيز، لاعب نادي برشلونة، أنه سعيد ببقائه في على الرغم من التكهنات حول مستقبله.

وشارك فيرمين لوبيز في الانتصار العريض لبرشلونة أمام فالنسيا بنتيجة 6-0 في الدوري الإسباني بالأمس.. طالع التفاصيل من هنا

وسجل فيرمين لوبيز هدفين، من سداسية برشلونة أمام فالنسيا.

وقال فيرمين لوبيز في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "كانت مباراة صعبة في البداية، النتيجة تعكس المستوى الذي كنا عليه".

وأضاف: "أتفق بشكل جيد للغاية مع فيران توريس، وقد قدم لي الدعم الممتاز لمساعدة الفريق".

رسالة فليك

رسالة فيلك؟: "الرسالة هي نفسها التي قُدِّمت العام الماضي، المضي قدمًا بحماس وتواضع، نحن على الطريق الصحيح، وعلينا أن نواصل على هذا المنوال".

سعيد بوجودي هنا

وأتم:"لم أشكّ قط في وجودي هنا، لطالما رغبت في التواجد هنا، وسأقاتل لأبقى هنا لسنوات طويلة، لطالما كانت هناك تكهنات، كل هذا جزء من كرة القدم، كنت هادئًا جدًا، وأنا سعيد جدًا بوجودي هنا".

وكان لوبيز قد ارتبط بالرحيل عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد العرض الكبير الذي تلقاه من نادي تشيلسي.