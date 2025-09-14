المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ديكو: لا بد من التعامل بحذر مع لامين يامال

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:34 ص 15/09/2025
لامين يامال خلال مباراة برشلونة وليفانتي

لامين يامال

أكد ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، أن المباريات الدولية تؤثر على اللاعبين بالإصابات، مشيرًا إلى أنه لا بد التعامل بحذر مع لامين يامال.

وغاب لامين يامال عن مباراة برشلونة أمام فالنسيا بالأمس الأحد في الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة بنتيجة 6-0 أمام فالنسيا، بالأمس الأحد على ملعب يوهان كرويف.. طالع التفاصيل من هنا

وكشف برشلونة عن إصابة لامين يامال قبل مباراة فالنسيا، والتي أدت إلى غيابه؛ بسبب عدم قدرته على التدريب مع الفريق.. طالع التفاصيل من هنا

المباريات الدولية تعرض اللاعبين للإصابة

وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "فيما يتعلق بالمباريات الدولية، نعلم بالفعل أن اللاعبين غالبًا ما يعودون مصابين، رأينا ذلك مؤخرًا مع دي يونج، وكذلك مع لامين يامال، أتفق مع ما قاله فليك، نحن بحاجة إلى تحسين التواصل بين الأندية والمنتخب الوطني، اللاعبون يتعرضون لضغط كبير، لامين لاعب مهم جدًا، علينا جميعًا أن نكون أكثر حذرًا".

وعن اللعب على ملعب يوهان كرويف، قال: " نتطلع إلى اللعب على أرضنا مجددًا بعد ثلاث مباريات خارج ملعبنا، من الجميل دائمًا اللعب على أرضنا".

المباراة الأولى على ملعب يوهان كرويف

وخاض برشلونة مباراة فالنسيا، على ملعب يوهان كرويف لأول مرة في تاريخه؛ بسبب عدم الانتهاء من أعمال ملعب كامب نو، وكذلك انشغال ملعب مونتجويك باستقبال الحفلات.

 

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فالنسيا ديكو لامين يامال فليك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg