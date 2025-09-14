ديكو: لا بد من التعامل بحذر مع لامين يامال

أكد ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، أن المباريات الدولية تؤثر على اللاعبين بالإصابات، مشيرًا إلى أنه لا بد التعامل بحذر مع لامين يامال.

وغاب لامين يامال عن مباراة برشلونة أمام فالنسيا بالأمس الأحد في الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة بنتيجة 6-0 أمام فالنسيا، بالأمس الأحد على ملعب يوهان كرويف.. طالع التفاصيل من هنا

وكشف برشلونة عن إصابة لامين يامال قبل مباراة فالنسيا، والتي أدت إلى غيابه؛ بسبب عدم قدرته على التدريب مع الفريق.. طالع التفاصيل من هنا

المباريات الدولية تعرض اللاعبين للإصابة

وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "فيما يتعلق بالمباريات الدولية، نعلم بالفعل أن اللاعبين غالبًا ما يعودون مصابين، رأينا ذلك مؤخرًا مع دي يونج، وكذلك مع لامين يامال، أتفق مع ما قاله فليك، نحن بحاجة إلى تحسين التواصل بين الأندية والمنتخب الوطني، اللاعبون يتعرضون لضغط كبير، لامين لاعب مهم جدًا، علينا جميعًا أن نكون أكثر حذرًا".

وعن اللعب على ملعب يوهان كرويف، قال: " نتطلع إلى اللعب على أرضنا مجددًا بعد ثلاث مباريات خارج ملعبنا، من الجميل دائمًا اللعب على أرضنا".

المباراة الأولى على ملعب يوهان كرويف

وخاض برشلونة مباراة فالنسيا، على ملعب يوهان كرويف لأول مرة في تاريخه؛ بسبب عدم الانتهاء من أعمال ملعب كامب نو، وكذلك انشغال ملعب مونتجويك باستقبال الحفلات.