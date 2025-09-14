المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فليك: الفوز على فالنسيا مجرد بداية.. وعلينا أن نكون هادئين

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:07 ص 15/09/2025
هانز فليك مدرب برشلونة

فليك

أكد هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، أن الفوز على فالنسيا مجرد بداية فقط.

وفاز برشلونة بنتيجة 6-0 أمام فالنسيا، بالأمس الأحد على ملعب يوهان كرويف.. طالع التفاصيل من هنا

وقال فليك في تصريحات صحفية: " بالنسبة لي، الأمر يتعلق دائمًا بالفريق، هذا ما نريده، هذه هي أول مباراة من سبع مباريات علينا الفوز بها قبل التوقف الدولي المقبل".

وأضاف: "التشكيلة الأساسية كانت جيدة، وجميع اللاعبين الذين شاركوا كانوا رائعين أيضًا، بالنسبة لي، إنها بداية جيدة بعد فترة التوقف الدولي".

وأشار إلى: "بيرنال، لقد رأينا مدى سعادة الناس بعودته، بعد رحلة طويلة كهذه، إنها لحظة رائعة حقًا، لقد عمل بجد، ورأينا كيف احتفل المشجعون، هذا الفريق رائع، والعلاقة بينهم واضحة".

علينا أن نكون مستعدين لأي مباراة

فيما يتعلق بغياب لامين يامال وفوزه، قال: "لقد لعبنا كفريق واحد، وأنا سعيد بذلك، لم يكن فرينكي وبالدي حاضرين أيضًا، علينا أن نكون مستعدين لكل مباراة، الفوز أمر جيد، لكن علينا التركيز على المباراة القادمة، مباراة دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل".

وعن فيرمين، قال: "أنا سعيد بانتهاء هذه الأزمة، لأننا نستطيع التركيز على كرة القدم، وليس فقط على فيرمين، بل على الفريق بأكمله، قدم فيرمين مباراة رائعة، وكذلك لاعبا قلب الدفاع، كان الجميع في غاية التألق".

وشدد: "علينا أن نحافظ على هدوئنا، كانت هذه المباراة خطوة كبيرة له، وهذا ما أريد رؤيته في كل مباراة، إنه يتميز بالجرأة في استعادة الكرة، وعندما تصل إليه، يكون رائعًا، إنه واثق من نفسه ولا يزال بإمكانه التحسن، لذا دعونا نحافظ على هدوئنا".

وقال، فيما يتعلق بدور فيران الأساسي: "أنا سعيد بامتلاكنا كل هذه الجودة في هذا المركز، في النهاية، الأمر يتعلق بالفريق، وليس بلاعب محدد".

ولم يؤكد ما إذا كان رافينيا قد تم إبعاده بسبب تأخر وصوله.

ولفت إلى: "قدم روني تدريبًا رائعًا، والعقلية، كما ذكرت، مثالية، 11 لاعب فقط هم من يلعبون، والجميع يرغب في اللعب، والموقف مثالي".

وعن انتقاد الاتحاد الإسباني، قال: " أعرف كيف سارت الأمور، قلت ما قلته، وليس لدي ما أقوله أكثر، ولم يتواصل معي دي لا فوينتي مدرب إسبانيا أو أي شخص من الاتحاد الإسباني".

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني فليك

