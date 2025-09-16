تمكن فريق إسبانيول من تحقيق انتصارًا ثمينًا أمام ضيفه فريق ريال مايوركا، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة إسبانيول ضد ريال مايوركا، أقيمت مساء اليوم الإثنين، على ملعب كورنيلا-إل برات، في ختام منافسات الجولة الرابعة من الليجا.

انتصار إسبانيول

وتقدم إسبانيول عن طريق بيري ميلا في الدقيقة 20، ثم عزز تقدمه عن طريق روبرتو فرنانديز بالدقيقة 34، لكنه صاحب الهدف الأول تم طرده قبل نهاية الشوط الأول.

ثم تمكن ريال مايوركا من العودة في النتيجة، بعدما سجل فيدات موريكي هدف تقليص الفارق بالدقيقة 45، ومن علامة الجزاء عدل النتيجة في الدقيقة 65.

لكن كيكي جارسيا نجح في إعادة إسبانيول للمقدمة من جديد، بهدف في الدقيقة 81 من ضربة جزاء.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 10 نقاط، بعد الفوز الثمين أمام ريال مايوركا، ليتساوى في النقاط مع برشلونة، ويحتل المركز الثالث خلف الفريق الكتالوني.

