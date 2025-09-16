المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

ريال مدريد على القمة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:01 ص 16/09/2025
فريق ريال مدريد

فريق ريال مدريد

حافظ ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة من المسابقة، بينما واصل برشلونة مطاردته على القمة مبكرًا.

وكانت مباراة إسبانيول ضد ريال مايوركا، هي الأخيرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، التي انتهت منذ قليل.

جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز

ريال مدريد نجح في حصد الانتصار الرابع تواليًا، الذي منحه العلامة الكاملة على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما برشلونة بانتصار عريض أمام فالنسيا، قلص الفارق إلى نقطتين وأصبح خلف ريال مدريد مباشرة، في جدول ترتيب الليجا.

وكما أن إسبانيول الذي خطف الانتصار من المواجهة التي انتهت مؤخرًا ضد مايوركا، ليتساوى في النقاط مع برشلونة.

وأصبح جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، على النحو الآتي:

1- ريال مدريد: 12 نقطة.

2- برشلونة: 10 نقاط.

3- إسبانيول: 10 نقاط.

4- خيتافي: 9 نقاط.

5- أتلتيك بلباو: 9 نقاط.

6- فياريال: 7 نقاط.

جدول ترتيب الإسباني الممتاز.. طالع التفاصيل بالكامل من هنا

مواعيد مباريات الدوري الإسباني.. طالع التفاصيل من هنا

برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

