كلام فى الكورة
لوبيز: لم أفكر في الرحيل عن برشلونة رغم اهتمام تشيلسي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:30 ص 16/09/2025
احتفال فيرمين لوبيز لاعب برشلونة

لوبيز

كشف فيرمين لوبيز، لاعب وسط برشلونة، عن رغبته القوية في الاستمرار مع الفريق الكتالوني، مؤكدًا أنه لم يشكك في بقائه بالنادي رغم الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

وشارك لوبيز في جميع مباريات برشلونة بالدوري الإسباني هذا الموسم، وتمكن من تسجيل هدفين في الفوز الكبير الذي حققه الفريق على فالنسيا بسداسية نظيفة يوم الأحد الماضي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن تشيلسي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب الشاب، لكن رغبته الأولى كانت دائمًا البقاء في برشلونة.

وقال لوبيز في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: "لقد أردت دائمًا أن أكون هنا، وسأقاتل من أجل البقاء لسنوات طويلة. لم أشكك أبدًا في الاستمرار".

واختتم: "رغم التكهنات الكثيرة بشأن مستقبلي. كل ذلك جزء من كرة القدم، لكنني كنت هادئًا جدًا وسعيدًا لوجودي هنا".

برشلونة الدوري الإسباني لوبيز

