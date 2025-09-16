ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم الشاب لامين يامال لم يشارك في تدريبات برشلونة الجماعية، صباح اليوم الثلاثاء، حيث واصل العمل في صالة الألعاب الرياضية بسبب معاناته من آلام في منطقة العانة منذ الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الدولي الإسباني لن يكون حاضرًا في قائمة الفريق لمواجهة نيوكاسل يونايتد، يوم الخميس المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، إلا في حال حدوث مفاجأة غير متوقعة، وهو ما يبدو صعبًا في الوقت الحالي.

وكان برشلونة قد أعلن السبت الماضي غياب يامال عن مواجهة فالنسيا في الدوري، وشكوكًا حول لحاقه بمباراة نيوكاسل، إلا أن السيناريو الأسوأ في طريقه للتحقق، حيث لم يتدرب اللاعب أيضًا هذا الصباح، لتزداد الشكوك حول إمكانية عودته إلا في لقاء خيتافي يوم 21 سبتمبر.

من جانبه، انتقد المدرب هانز فليك المنتخب الإسباني، معتبرًا أنه تسبب في تفاقم إصابة اللاعب بعدما تم الدفع به رغم معاناته من بعض الآلام خلال فترة التوقف الدولي.