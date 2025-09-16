المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
هانز فليك يضع خطة إنهاء فوضى راشفورد في برشلونة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

03:34 م 16/09/2025
ماركوس راشفورد لاعب برشلونة

راشفورد- برشلونة

ينظر الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة إلى ماركوس راشفورد على أنه تحدي شخصي بالنسبة له، حيث يتطلع لمساعدته على استعادة مستواه بالطريقة التي تناسب الفريق الكتالوني.

وانضم المهاجم الإنجليزي إلى برشلونة على سبيل الإعارة هذا الصيف قادما من مانشستر يونايتد.

وبدأ راشفورد أساسيا في مباراتين من 4 مباريات مع برشلونة.

للتعرف على ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

وعنونت صحيفة "سبورت" الكتالونية: "فليك عازم على ترتيب فوضى راشفورد".

وذكرت أن راشفورد يمثل تحدٍ بالنسبة لفليك، حيث يضع له خطة للمشاركة تقوم على منحه دقائق، ودمجه تدريجيًا في فلسفة برشلونة.

وأضافت أن راشفورد ظهر بشكل رائع ضد فالنسيا، كان أكثر انسجامًا، حيث حاول المراوغة ولم يستسلم عند الفشل، صنع تمريرة حاسمة على طريقته الخاصة، وأهدر فرصتين خطيرتين، وكان ذلك على عكس ما أظهره في لقاء رايو فاليكانو.

وأشارت إلى أن الأهم بالنسبة لراشفورد أنه بدأ يكسب ثقة الجماهير التي تنتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن المؤشرات تؤكد أن راشفورد في الطريق الصحيح، وهو ما يسعد فليك، زملاءه، وجماهير برشلونة.

للتعرف على مباريات الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

 

 

برشلونة الدوري الإسباني راشفورد

