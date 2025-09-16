استهل ريال مدريد موسمه في الدوري الإسباني بأداء مميز، حيث يتصدر الترتيب بأربعة انتصارات متتالية من أربع مباريات.

المدرب تشابي ألونسو يقود الفريق بنجاح، وسط تألق لافت للنجم كيليان مبابي، الذي أضفى الحماس على جماهير الميرينجي.

تحدي دمج فينيسيوس ومبابي في الهجوم

ومع ذلك، يبقى هناك قلق يخيم على العاصمة مدريد بشأن أداء الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ريال مدريد متفائل بإلغاء عقوبة طرد دين هويسن

على الرغم من تسجيل فينيسيوس لهدفين وتقديمه تمريرة حاسمة في أربع مباريات، إلا أن أداءه العام لا يزال دون المتوقع.

اللاعب الشاب، الذي شارك أساسيًا في ثلاث مباريات، لم يظهر بمستواه المعهود، ويبدو بعيدًا عن التأثير الملحوظ في الملعب.

هذا التراجع أثار تساؤلات حول كيفية دمج فينيسيوس مع مبابي في خط الهجوم دون التأثير على إبداع كل منهما.

قرارات ألونسو وعلاقته المتوترة مع فينيسيوس

وفقًا لتقرير نشره موقع "ذا أتلتيك"، يواجه ألونسو تحديًا في تحديد الدور الأمثل لفينيسيوس.

المدرب الباسكي اتخذ قرارات جريئة، مثل استبعاد البرازيلي من التشكيلة الأساسية في مباراة أوفييدو بالجولة الثانية، مما يعكس نهجه الصارم القائم على الأداء.

جدول ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد

وتشير مصادر الصحيفة إلى أن العلاقة بين ألونسو وفينيسيوس ليست مثالية، مما يزيد من تعقيد الموقف.

يؤمن ألونسو وجهازه الفني بقدرة فينيسيوس على استعادة مستواه، لكنهم يصرون على أن ذلك يتطلب تحسنًا ملحوظًا من اللاعب.