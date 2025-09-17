المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد طرده أمام سوسيداد.. إيقاف هويسن مباراة واحدة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:17 م 17/09/2025
هويسن

دين هويسن

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة على دين هويسن، مدافع ريال مدريد، بعد طرده في المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد في الليجا.

هويسن تعرض لطرد مباشر في الشوط الأول من المباراة التي فاز بها ريال مدريد خارج أرضه على سوسيداد 2-1، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، بداعي عرقلة أحد لاعبي الخصم، وهو قرار أثار حالة من الجدل حول صحته.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

ووفقا لما أكدته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد تم إيقاف دين هويسن لمباراة واحدة بسبب الطرد الذي تعرض له يوم السبت الماضي على ملعب "أنويتا".

وأشارت الصحيفة المدريدية أن ريال مدريد طالب بإلغاء البطاقة الحمراء، مستشهدا بإقرار اللجنة الفنية للحكام بأن قرار الحكم خيل مانزانو بطرد المدافع كان خاطئا، لكن الطلب قوبل بالرفض.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني من هنا

ومن المقرر أن يتقدم ريال مدريد باستئناف لدى اللجنة المختصة، بهدف إلغاء الإيقاف وتمكين هويسن من اللعب يوم السبت المقبل ضد إسبانيول في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وفي حالة رفض الاستئناف، سيعود المدافع الإسباني الشاب في مباراة ليفانتي بالجولة السادسة.

جدير بالذكر أن فريق المدرب تشابي ألونسو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول 4 جولات.

جدول مباريات اليوم 

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني دين هويسن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg