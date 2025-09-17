بعد طرده أمام سوسيداد.. إيقاف هويسن مباراة واحدة

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة على دين هويسن، مدافع ريال مدريد، بعد طرده في المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد في الليجا.

هويسن تعرض لطرد مباشر في الشوط الأول من المباراة التي فاز بها ريال مدريد خارج أرضه على سوسيداد 2-1، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، بداعي عرقلة أحد لاعبي الخصم، وهو قرار أثار حالة من الجدل حول صحته.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

ووفقا لما أكدته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد تم إيقاف دين هويسن لمباراة واحدة بسبب الطرد الذي تعرض له يوم السبت الماضي على ملعب "أنويتا".

وأشارت الصحيفة المدريدية أن ريال مدريد طالب بإلغاء البطاقة الحمراء، مستشهدا بإقرار اللجنة الفنية للحكام بأن قرار الحكم خيل مانزانو بطرد المدافع كان خاطئا، لكن الطلب قوبل بالرفض.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني من هنا

ومن المقرر أن يتقدم ريال مدريد باستئناف لدى اللجنة المختصة، بهدف إلغاء الإيقاف وتمكين هويسن من اللعب يوم السبت المقبل ضد إسبانيول في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وفي حالة رفض الاستئناف، سيعود المدافع الإسباني الشاب في مباراة ليفانتي بالجولة السادسة.

جدير بالذكر أن فريق المدرب تشابي ألونسو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول 4 جولات.

جدول مباريات اليوم