كارفاخال يزيد معاناة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن احتمالية تعرض الظهير الإسباني داني كارفاخال لعقوبة مغلّظة، على خلفية طرده في مواجهة أولمبيك مارسيليا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكان كارفاخال قد تلقى بطاقة حمراء بعد تعدّيه على أحد لاعبي مارسيليا، في اللقاء الذي انتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري الأبطال.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن تقرير الحكم البوسني إرفان بيليتو سيكون حاسمًا في تحديد العقوبة، مشيرة إلى أن كارفاخال قد يُعاقب بالإيقاف لمدة 3 مباريات، استنادًا إلى المادة (15) من لائحة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

وبحسب الصحيفة، فإن المادة المشار إليها تُصنّف الحادثة ضمن "السلوك غير الرياضي"، وهو ما قد يرفع العقوبة، بينما تشير سيناريوهات أخرى إلى إمكانية الاكتفاء بإيقافه مباراتين فقط، إذا اعتُبر السلوك غير عنيف أو لم يتضمّن اعتداءً جسديًا صريحًا.

ورجّحت الصحيفة أن كارفاخال سيُعاقب بالإيقاف لمدة لا تقل عن 3 مباريات، ما يعني غيابه عن معظم مباريات دور المجموعات، مع احتمال عودته في مواجهة أولمبياكوس اليوناني بالجولة الخامسة.

مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على الترتيب:

كايرات × ريال مدريد

ريال مدريد × يوفنتوس

ليفربول × ريال مدريد

أولمبياكوس × ريال مدريد

ريال مدريد × مانشستر سيتي

ريال مدريد × موناكو

بنفيكا × ريال مدريد

اقرأ أيضًا..

صدمة في ريال مدريد.. ما هي المباريات التي سيغيب عنها أرنولد؟