شكوك حول مشاركة لامين يامال مع برشلونة ضد خيتافي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:44 م 17/09/2025
لامين يامال

لامين يامال

كشفت تقارير إعلامية عن شكوك حول استمرار غياب لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، عن فريقه لمدة أطول من المتوقع بسبب الإصابة.

لامين يامال غاب عن مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي بسبب إصابة أسفل الظهر، كما غاب عن قائمة البارسا للمباراة المقبلة ضد نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا غدا الخميس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قد يغيب اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عن المزيد من المباريات، حيث ان هناك شكوك كبيرة حول مشاركته ضد مباراة خيتافي في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

كذلك من غير المستبعد أن يغيب الجناح الإسباني عن مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو في الأسبوع التالي.

ووفقا للصحيفة الكتالونية، فإن البارسا الآن على جاهزية لامين يامال بشكل كامل لمباراته ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا مطلع أكتوبر.

وشارك لامين يامال في 3 مباريات مع برشلونة هذا الموسم في الدوري الإسباني، سجل خلالها هدفين وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

جدول مباريات اليوم 

برشلونة الدوري الإسباني لامين يامال

