تقارير: نجل نيجريرا يفضح والده وبرشلونة في قضية الفساد

أدلى خافيير إنريكيز، نجل خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، بأقواله في قضية الفساد بين والده ونادي برشلونة.

وفجر خافيير إنريكيز، مفاجأة بأقواله، حيث وجه اتهام إلى والده وبرشلونة في قضية الفساد التي تعود إلى 2001 و2018.

قضية فساد برشلونة ونيجريرا

ويُتهم نادي برشلونة، بدفع 7.5 مليون يورو إلى نيجريرا، مقابل كتابة بعض التقارير، عندما كان الأخير رئيسا للجنة الحكام.

وجاءت أقوال خافيير أمام قاضية التحقيق في برشلونة، أليخاندرا خيل، التي استمعت أيضًا لعدد من الشخصيات البارزة في الملف، من بينهم الرئيسان السابقان للنادي ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى زوجة نيجريرا التي التزمت الصمت.

أقواله نجل نيجريرا تفضح والده

وبحسب موقع إل إسبانيول، فإن إنريكيز أكد أنه لم يكن على علم بعلاقة والده غير الأخلاقية بنادي برشلونة.

وأوضح إنريكيز في أقواله بأنه تلقى 60 ألف يورو فقط من نادي برشلونة.

واكتفى إنريكيز بالقول أمام وسائل الإعلام بعد انتهاء جلسة الاستماع: "قلت الحقيقة التي أعرفها ولن أضيف شيئًا آخر".