تقارير: نجل نيجريرا يفضح والده وبرشلونة في قضية الفساد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:38 م 18/09/2025
خافيير إنريكيز

خافيير إنريكيز

أدلى خافيير إنريكيز، نجل خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، بأقواله في قضية الفساد بين والده ونادي برشلونة.

وفجر خافيير إنريكيز، مفاجأة بأقواله، حيث وجه اتهام إلى والده وبرشلونة في قضية الفساد التي تعود إلى 2001 و2018.

قضية فساد برشلونة ونيجريرا

ويُتهم نادي برشلونة، بدفع 7.5 مليون يورو إلى نيجريرا، مقابل كتابة بعض التقارير، عندما كان الأخير رئيسا للجنة الحكام.

وجاءت أقوال خافيير أمام قاضية التحقيق في برشلونة، أليخاندرا خيل، التي استمعت أيضًا لعدد من الشخصيات البارزة في الملف، من بينهم الرئيسان السابقان للنادي ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى زوجة نيجريرا التي التزمت الصمت.

أقواله نجل نيجريرا تفضح والده

وبحسب موقع إل إسبانيول، فإن إنريكيز أكد أنه لم يكن على علم بعلاقة والده غير الأخلاقية بنادي برشلونة.

وأوضح إنريكيز في أقواله بأنه تلقى 60 ألف يورو فقط من نادي برشلونة.

واكتفى إنريكيز بالقول أمام وسائل الإعلام بعد انتهاء جلسة الاستماع: "قلت الحقيقة التي أعرفها ولن أضيف شيئًا آخر".

 

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني قضية نيجريرا نيجريرا خافيير إنريكيز

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

appimg