كامافينجا وبيلينجهام.. المشاركة الأولى ضد إسبانيول

اقترب جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا ثنائي ريال مدريد من الظهور الأول هذا الموسم أمام إسبانيول.

ويستضيف ريال مدريد نظيره إسبانيول يوم السبت المقبل في تمام الخامسة والربع مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

بيلينجهام وكامافينجا يشاركان ضد إسبانيول

ورغم تواجد بيلينجهام وإدواردو كامافينجا في قائمة مباراة ريال مدريد ضد مارسيليا يوم الثلاثاء الماضي إلا أنهما لم يشاركا في اللقاء.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الثنائي بيلينجهام وكامافينجا اقترب من المشاركة الأولى مع ريال مدريد هذا الموسم ضد إسبانيول.

وأضافت أن الثنائي سيحصل على دقائق للعب يوم السبت، لتجهيزهما للمشاركة في ديربي أتلتيكو مدريد يوم 27 سبتمبر.

وكان بيلينجهام خضع لجراحة في الكتف خلال يوليو الماضي، في المقابل، تعرض كامافينجا لإصابة في أبريل الماضي، وفي أغسطس تعرض لالتواء في الكاحل أبعده عن الملاعب لأكثر من شهر.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، ويليه برشلونة وإسبانيول برصيد 10 نقاط لكل منهما.

