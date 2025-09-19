حاول نادي ريال مدريد، رفع البطاقة الحمراء عن دين هويسين، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من أجل إشراكه في المباراة المقبلة للملكي ضد إسبانيول، خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وكان الحكم خيل مانزانو بطاقة أشهر حمراء مباشرة في وجه هويسين، بعد قرابة نصف ساعة فقط، عقب إعاقة ميكيل أويارازابال، حيث كان مهاجم ريال سوسيداد في طريقه نحو مرمى كورتوا.

ماركا: لجنة الحكام الإسبانية تعترف بارتكاب خطأ في طرد هويسين لاعب ريال مدريد

غياب دين هويسين

وكشفت صحيفة "آس" أن بعد رفض المحكمة الإسبانية الاستئناف ضد طرد دين هويسين، تقدم ريال مدريد بطلب إلى المحكمة الرياضية كإجراء مؤقت لكسب المزيد من الوقت، لإجبار الجهات العليا على التدخل وإلغاء البطاقة الحمراء.

وأضافت "آس" أن الأمر لم يجدِ نفعًا، حيث إن المحكمة الرياضية رفضت طلب ريال مدريد، بعدما علمت أن القرار صدر بالفعل، ومعاقبة اللاعب بالإيقاف عن المباراة المقبلة ضد إسبانيول.

لذا أن القرار بشأن دين هويسين، أصبح نهائيًا، بتأكد غيابه عن المباراة المقبلة ضد إسبانيول في الليجا.

ومن جانبه، علق تشابي ألونسو على هذا الأمر، قائلًا: "لست متفاجئًا من قرار لجنة الاستئناف، بالطبع كنت أتمنى قرارًا مختلفًا، لكن لن يستطيع دين المشاركة غدًا".

وتقام مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، الساعة 5:15 مساء غد السبت، لحساب مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.