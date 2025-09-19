المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

1 0
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

1 1
16:00
المنصورة

المنصورة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

آس: ريال مدريد لجأ للمحكمة الرياضية.. وعقوبة هويسين نهائية

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:34 م 19/09/2025
لحظة طرد هويسين

طرد دين هويسين لاعب ريال مدريد

حاول نادي ريال مدريد، رفع البطاقة الحمراء عن دين هويسين، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من أجل إشراكه في المباراة المقبلة للملكي ضد إسبانيول، خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وكان الحكم خيل مانزانو بطاقة أشهر حمراء مباشرة في وجه هويسين، بعد قرابة نصف ساعة فقط، عقب إعاقة ميكيل أويارازابال، حيث كان مهاجم ريال سوسيداد في طريقه نحو مرمى كورتوا.

ماركا: لجنة الحكام الإسبانية تعترف بارتكاب خطأ في طرد هويسين لاعب ريال مدريد

غياب دين هويسين

وكشفت صحيفة "آس" أن بعد رفض المحكمة الإسبانية الاستئناف ضد طرد دين هويسين، تقدم ريال مدريد بطلب إلى المحكمة الرياضية كإجراء مؤقت لكسب المزيد من الوقت، لإجبار الجهات العليا على التدخل وإلغاء البطاقة الحمراء.

وأضافت "آس" أن الأمر لم يجدِ نفعًا، حيث إن المحكمة الرياضية رفضت طلب ريال مدريد، بعدما علمت أن القرار صدر بالفعل، ومعاقبة اللاعب بالإيقاف عن المباراة المقبلة ضد إسبانيول.

لذا أن القرار بشأن دين هويسين، أصبح نهائيًا، بتأكد غيابه عن المباراة المقبلة ضد إسبانيول في الليجا.

ومن جانبه، علق تشابي ألونسو على هذا الأمر، قائلًا: "لست متفاجئًا من قرار لجنة الاستئناف، بالطبع كنت أتمنى قرارًا مختلفًا، لكن لن يستطيع دين المشاركة غدًا".

وتقام مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، الساعة 5:15 مساء غد السبت، لحساب مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد ريال سوسيداد الدوري الإسباني الليجا هويسين لجنة الحكام الإسبانية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg