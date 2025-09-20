عمق ريال بيتيس جراح ضيفه ريال سوسيداد، بتغلبه عليه 3-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني مساء الجمعة.

وتقدم بيتيس مبكرا عن طريق خوان هيرنانديز في الدقيقة السابعة، قبل أن يرد برايس مينديز بالتعادل لسوسيداد في الدقيقة 13.

وفي بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 49 استطاع المغربي عبدالصمد الزلزولي أن يضيف الهدف الثاني لبيتيس، قبل أن يعزز هيكتور بيليرين تقدم أصحاب الأرض بعدها بـ20 دقيقة، ويؤمن انتصار فريقه.

الفوز رفع رصيد ريال بيتيس إلى 9 نقاط في المركز الرابع مؤقتا بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو الخامس وخيتافي السادس، قبل اكتمال الجولة، علما بأن بيتيس قد لعب 6 مباريات.

أما سوسيداد فبخسارته ظل في المركز الـ17 برصيد نقطتين فقط من تعادلين، علما بأنه بين 4 فرق فقط لم تحقق أي انتصار في الدوري الإسباني هذا الموسم.

