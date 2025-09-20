المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
14:30
ايفرتون

ايفرتون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الألماني
هوفنهايم

هوفنهايم

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
18:40
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

دوري نجوم قطر
السد القطري

السد القطري

- -
20:00
الوكرة

الوكرة

الدوري الإسباني.. ريال بيتيس يزيد معاناة سوسيداد بثلاثية

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:42 ص 20/09/2025
ريال بيتيس

ريال بيتيس

عمق ريال بيتيس جراح ضيفه ريال سوسيداد، بتغلبه عليه 3-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني مساء الجمعة.

وتقدم بيتيس مبكرا عن طريق خوان هيرنانديز في الدقيقة السابعة، قبل أن يرد برايس مينديز بالتعادل لسوسيداد في الدقيقة 13.

وفي بداية الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 49 استطاع المغربي عبدالصمد الزلزولي أن يضيف الهدف الثاني لبيتيس، قبل أن يعزز هيكتور بيليرين تقدم أصحاب الأرض بعدها بـ20 دقيقة، ويؤمن انتصار فريقه.

الفوز رفع رصيد ريال بيتيس إلى 9 نقاط في المركز الرابع مؤقتا بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو الخامس وخيتافي السادس، قبل اكتمال الجولة، علما بأن بيتيس قد لعب 6 مباريات.

أما سوسيداد فبخسارته ظل في المركز الـ17 برصيد نقطتين فقط من تعادلين، علما بأنه بين 4 فرق فقط لم تحقق أي انتصار في الدوري الإسباني هذا الموسم.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

ريال سوسيداد ريال بيتيس الدوري الإسباني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

