مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
14:30
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الألماني
هوفنهايم

هوفنهايم

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
18:40
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

دوري نجوم قطر
السد القطري

السد القطري

- -
20:00
الوكرة

الوكرة

رئيس الليجا: لا نمنع رفع أعلام فلسطين.. وما يحدث في غزة صعب وقاسٍ

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:46 م 20/09/2025
أتلتيك بلباو

جماهير أتلتيك بلباو ترفع أعلام فلسطين

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، على عدم منع الدوري الإسباني لدخول ورفع الأعلام الفلسطينية في الملاعب.

وأظهرت الملاعب الإسبانية دعماً لفلسطين من قبل جماهير أكثر من فريق كان أبرزهم نادي أتلتيك بلباو.

تصريحات تيباس

وقال تيباس في تصريحات عبر إذاعة "كوبيه" الإسبانية: "الدوري الإسباني لا يمنع الأعلام الفلسطينية ولن يمنعها مستقبلًا، طالما أن الأمور تتم ضمن اللوائح ولا تتوقف الرياضة فهذا مقبول، ما يحدث في غزة صعب جدًا وقاسٍ".

وعن إمكانية مواجهة فرق الكيان الصهيوني في المسابقات الأوروبية مستقبلاً، أتم رئيس رابطة الليجا: "سيكون الأمر معقداً، وعندما يحين ذلك الوقت على الرغم من صعوبته، ما نأمله هو أن تكون الأوضاع في غزة على الأقل في وضع لا يعاني فيه السكان".

الدوري الإسباني غزة الليجا فلسطين خافيير تيباس

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

