أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، على عدم منع الدوري الإسباني لدخول ورفع الأعلام الفلسطينية في الملاعب.

وأظهرت الملاعب الإسبانية دعماً لفلسطين من قبل جماهير أكثر من فريق كان أبرزهم نادي أتلتيك بلباو.

تصريحات تيباس

وقال تيباس في تصريحات عبر إذاعة "كوبيه" الإسبانية: "الدوري الإسباني لا يمنع الأعلام الفلسطينية ولن يمنعها مستقبلًا، طالما أن الأمور تتم ضمن اللوائح ولا تتوقف الرياضة فهذا مقبول، ما يحدث في غزة صعب جدًا وقاسٍ".

وعن إمكانية مواجهة فرق الكيان الصهيوني في المسابقات الأوروبية مستقبلاً، أتم رئيس رابطة الليجا: "سيكون الأمر معقداً، وعندما يحين ذلك الوقت على الرغم من صعوبته، ما نأمله هو أن تكون الأوضاع في غزة على الأقل في وضع لا يعاني فيه السكان".

