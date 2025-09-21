أكد الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، على أهمية العمل الجماعي في النادي الكتالوني، مشيراً إلى أن لامين يامال يحتاج لمزيد من الوقت للعودة من الإصابة.

ويستعد برشلونة لمواجهة خيتافي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

تصريحات فليك

وقال فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة خيتافي: "الأهم بالنسبة لي هو فريقي، نعرف ما ينتظرنا ومن المهم جدًا التعافي، اليوم تدربنا بشكل أكثر هدوءًا، ولكن بشكل جيد، من المهم أن نستعيد نشاطنا وحيويتنا".

وأضاف: "كوبارسي سيكون خيارًا لمباراة الغد، سنرى ما إذا كان سيجلس على مقاعد البدلاء أو في التشكيلة الأساسية".

وتابع مدرب برشلونة: "علينا دائمًا اتخاذ القرارات، لقد بدأنا الموسم للتو ونحتاج إلى جميع اللاعبين، قد لا يكون بعض اللاعبين راضين تمامًا عن وضعهم الحالي، لكن الأمر لا يتعلق بالأفراد، بل بالفريق، عندما يلعبون عليهم إظهار مدى جودتهم، لكن بالنسبة لي، الأهم هو الفريق والنجاح المشترك".

وواصل: "كما ذكرتُ سابقًا علينا متابعة لامين يامال يومًا بيوم، أما بالدي فحالته أفضل، ونأمل أن نراه مجددًا قريبًا، لامين يامال يحتاج إلى مزيد من الوقت".

وأكمل: "بالنظر إلى الموسم الماضي تتغير الأمور بسرعة، أرى الأمر بهذه الطريقة: علينا التركيز مباراة بمباراة، مهمتنا هي بذل قصارى جهدنا من أجل هذا النادي، سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا الفريق، وهذا ما أتوقعه من لاعبي فريقي".

وأردف: "راشفورد اكتسب ثقة بفضل هذين الهدفين، وأسلوب لعبنا يتميز بالحماس الشديد، وهو ما أتوقعه منه أيضًا، عندما تنضم إلى نادٍ جديد، عليك أن تتكيف مع فلسفة جديدة، لكنني أعتقد أنه وصل في الوقت المناسب، أؤمن إيمانًا راسخًا بجودته، ولكن عليك دائمًا العمل بجد ومواصلة التعلم، سأواصل تشجيعه ودعمه".

وأتم مدرب برشلونة تصريحاته: "سنرى يومًا ما إن كان لامين يامال سيفوز بالكرة الذهبية، نحن مرشحون وكل من رُشح يستحقها، علينا أن نكون حاضرين في الحفل ونُظهر احترامنا للفائزين، فهذا أمر بالغ الأهمية".