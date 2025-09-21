المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
14:30
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الألماني
هوفنهايم

هوفنهايم

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
18:40
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

دوري نجوم قطر
السد القطري

السد القطري

- -
20:00
الوكرة

الوكرة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فليك: الأهم في برشلونة هو النجاح المشترك.. ولامين يامال يحتاج لمزيد من الوقت للعودة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:18 م 20/09/2025
هانز فليك مدرب برشلونة

هانسي فليك

أكد الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، على أهمية العمل الجماعي في النادي الكتالوني، مشيراً إلى أن لامين يامال يحتاج لمزيد من الوقت للعودة من الإصابة.

ويستعد برشلونة لمواجهة خيتافي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

تصريحات فليك

وقال فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة خيتافي: "الأهم بالنسبة لي هو فريقي، نعرف ما ينتظرنا ومن المهم جدًا التعافي، اليوم تدربنا بشكل أكثر هدوءًا، ولكن بشكل جيد، من المهم أن نستعيد نشاطنا وحيويتنا".

وأضاف: "كوبارسي سيكون خيارًا لمباراة الغد، سنرى ما إذا كان سيجلس على مقاعد البدلاء أو في التشكيلة الأساسية".

وتابع مدرب برشلونة: "علينا دائمًا اتخاذ القرارات، لقد بدأنا الموسم للتو ونحتاج إلى جميع اللاعبين، قد لا يكون بعض اللاعبين راضين تمامًا عن وضعهم الحالي، لكن الأمر لا يتعلق بالأفراد، بل بالفريق، عندما يلعبون عليهم إظهار مدى جودتهم، لكن بالنسبة لي، الأهم هو الفريق والنجاح المشترك".

وواصل: "كما ذكرتُ سابقًا علينا متابعة لامين يامال يومًا بيوم، أما بالدي فحالته أفضل، ونأمل أن نراه مجددًا قريبًا، لامين يامال يحتاج إلى مزيد من الوقت".

وأكمل: "بالنظر إلى الموسم الماضي تتغير الأمور بسرعة، أرى الأمر بهذه الطريقة: علينا التركيز مباراة بمباراة، مهمتنا هي بذل قصارى جهدنا من أجل هذا النادي، سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا الفريق، وهذا ما أتوقعه من لاعبي فريقي".

وأردف: "راشفورد اكتسب ثقة بفضل هذين الهدفين، وأسلوب لعبنا يتميز بالحماس الشديد، وهو ما أتوقعه منه أيضًا، عندما تنضم إلى نادٍ جديد، عليك أن تتكيف مع فلسفة جديدة، لكنني أعتقد أنه وصل في الوقت المناسب، أؤمن إيمانًا راسخًا بجودته، ولكن عليك دائمًا العمل بجد ومواصلة التعلم، سأواصل تشجيعه ودعمه".

وأتم مدرب برشلونة تصريحاته: "سنرى يومًا ما إن كان لامين يامال سيفوز بالكرة الذهبية، نحن مرشحون وكل من رُشح يستحقها، علينا أن نكون حاضرين في الحفل ونُظهر احترامنا للفائزين، فهذا أمر بالغ الأهمية".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني خيتافي الليجا فليك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
ليفربول

ليفربول

2 0
ايفرتون

ايفرتون

28

الحكم يشهر بطاقة صفراء للاعب إيفرتون إيليمان ندياي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg