المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 1
14:30
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الألماني
هوفنهايم

هوفنهايم

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
18:40
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

دوري نجوم قطر
السد القطري

السد القطري

- -
20:00
الوكرة

الوكرة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

4 تغييرات.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:04 م 20/09/2025
فريق ريال مدريد

ريال مدريد

أعلن الإسباني تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيول، في الدوري الإسباني.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره إسبانيول، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة، بينما يقع إسبانيول في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

4 تغييرات

أجرى تشابي ألونسو 4 تغييرات على تشكيل النادي الملكي لمواجهة إسبانيول، مقارنة بتشكيل الفريق في مباراة أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة (2-1).

ويشارك داني كارفاخال بدلاً من ترينت ألكسندر أرنولد المصاب، وراؤول أسينسيو بدلاً من دين هويسين الموقوف.

ويشارك الثنائي جونزالو جارسيا وفينيسيوس جونيور بدلاً من أردا جولر ورودريجو.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، راؤول أسينسيو، إيدير ميليتاو، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، فرانكو ماستانتونو.

خط الهجوم: جونزالو جارسيا، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: لونين، سيرجيو ميستري، ديفيد ألابا، جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، إيندريك، رودريجو، أردا جولر، داني سيبايوس، فران جارسيا، براهيم دياز ودييجو خيمينيز.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد إسبانيول الدوري الإسباني الليجا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg