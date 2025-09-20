أعلن الإسباني تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيول، في الدوري الإسباني.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره إسبانيول، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة، بينما يقع إسبانيول في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

4 تغييرات

أجرى تشابي ألونسو 4 تغييرات على تشكيل النادي الملكي لمواجهة إسبانيول، مقارنة بتشكيل الفريق في مباراة أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة (2-1).

ويشارك داني كارفاخال بدلاً من ترينت ألكسندر أرنولد المصاب، وراؤول أسينسيو بدلاً من دين هويسين الموقوف.

ويشارك الثنائي جونزالو جارسيا وفينيسيوس جونيور بدلاً من أردا جولر ورودريجو.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، راؤول أسينسيو، إيدير ميليتاو، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، فرانكو ماستانتونو.

خط الهجوم: جونزالو جارسيا، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: لونين، سيرجيو ميستري، ديفيد ألابا، جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، إيندريك، رودريجو، أردا جولر، داني سيبايوس، فران جارسيا، براهيم دياز ودييجو خيمينيز.