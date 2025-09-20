المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 0
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 1
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 1
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

ليفانتي يعمق جراح جيرونا برباعية في الدوري الإسباني

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:26 م 20/09/2025
ليفانتي وجيرونا

ليفانتي وجيرونا

عمق ليفانتي جراح مضيفه جيرونا وتغلب عليه بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي أقيم، اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة ليفانتي ضد جيرونا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

طالع نتائج الدوري الإسباني من هنا

وتقدم ليفانتي في الدقيقة 43 عن طريق إيثا بوينج، قبل أن يضيف زميله كارلوس ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 70 سجل إيفان روميرو الهدف الثالث، فيما اختتم جوديون كوياليبو الرباعية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ويتذيل جيرونا ترتيب الدوري الإسباني برصيد نقطة واحدة، بعدما تعادل في لقاء وخسر أربع مباريات، كما أنه سجل هدفين فقط وتلقت شباكه 14 هدفا.

على الجانب الآخر، حقق ليفانتي فوزه الأول هذا الموسم ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

للتعرف على ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

 

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

مباشر
نانت

نانت

0 0
رين

رين

8

هدف ضائع.. مصطفى محمد يهدر هدف محقق لفريق نانت بعد أن انفراد بحارس رين لكنه سددها لوب من خارج منطقة الجزاء محاولا مباغتة حارس رين لكن الكرة خرجت أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
اسبانيول

اسبانيول

48

ريال مدريد يتقدم على إسبانيول بهدف نظيف في الشوط الاول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
