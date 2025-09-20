ليفانتي يعمق جراح جيرونا برباعية في الدوري الإسباني

عمق ليفانتي جراح مضيفه جيرونا وتغلب عليه بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي أقيم، اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة ليفانتي ضد جيرونا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ليفانتي في الدقيقة 43 عن طريق إيثا بوينج، قبل أن يضيف زميله كارلوس ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 70 سجل إيفان روميرو الهدف الثالث، فيما اختتم جوديون كوياليبو الرباعية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ويتذيل جيرونا ترتيب الدوري الإسباني برصيد نقطة واحدة، بعدما تعادل في لقاء وخسر أربع مباريات، كما أنه سجل هدفين فقط وتلقت شباكه 14 هدفا.

على الجانب الآخر، حقق ليفانتي فوزه الأول هذا الموسم ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

