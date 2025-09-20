تحدث تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عن غضب الثنائي فينيسيوس جونيور وفرانكو ماستانتونو بعد استبدالهما أمام إسبانيول.

وحقق ريال مدريد الفوز على إسبانيول بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "حققنا فوزًا رائعًا، بل مستحقًا أمام إسبانيول، سيطرنا على المباراة، دون أي ضغط أو توتر، قد لا تكون هذه الانتصارات ممتعة، لكنها تُعجبني".

وأضاف: "غضب فينيسيوس بعد استبداله؟ لم يسجل اليوم، أدخلته أرض الملعب وهو في قمة عطائه، ربما كان بإمكاني الانتظار قليلًا لتغييره لاحقًا، لكنني أردت إشراك لاعبين جدد، فرانكو ماستانتونو أيضًا أراد الاستمرار في الملعب".

وأكمل: "قال لي فرانكو أثناء التبديل: "هل ستُغيّرني؟"، وكان الأمر نفسه مع فينيسيوس".

وتابع: "غادر فرانكو أيضًا غاضبًا بعض الشيء، لكن هذا يحدث للجميع، أنا سعيد بأداء فينيسيوس، وبفرانكو، لكن هناك أوقات تحتاج فيها إلى لاعبين جدد".

