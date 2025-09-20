المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

2 0
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

2 2
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 2
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 2
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

1 0
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

ألونسو يتحدث عن غضب فينيسيوس.. والفوز على إسبانيول

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:59 م 20/09/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

تحدث تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد عن غضب الثنائي فينيسيوس جونيور وفرانكو ماستانتونو بعد استبدالهما أمام إسبانيول.

وحقق ريال مدريد الفوز على إسبانيول بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

قطار الملكي لا يتوقف.. ريال مدريد يقهر إسبانيول في الدوري الإسباني (فيديو)

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "حققنا فوزًا رائعًا، بل مستحقًا أمام إسبانيول، سيطرنا على المباراة، دون أي ضغط أو توتر، قد لا تكون هذه الانتصارات ممتعة، لكنها تُعجبني".

وأضاف: "غضب فينيسيوس بعد استبداله؟ لم يسجل اليوم، أدخلته أرض الملعب وهو في قمة عطائه، ربما كان بإمكاني الانتظار قليلًا لتغييره لاحقًا، لكنني أردت إشراك لاعبين جدد، فرانكو ماستانتونو أيضًا أراد الاستمرار في الملعب".

وأكمل: "قال لي فرانكو أثناء التبديل: "هل ستُغيّرني؟"، وكان الأمر نفسه مع فينيسيوس".

وتابع: "غادر فرانكو أيضًا غاضبًا بعض الشيء، لكن هذا يحدث للجميع، أنا سعيد بأداء فينيسيوس، وبفرانكو، لكن هناك أوقات تحتاج فيها إلى لاعبين جدد".

طالع ترتيب الدوري الإسباني كاملًا من هنا

 

 

