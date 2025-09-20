صعد فياريال إلى المركز الثالث بمسابقة الدوري الإسباني وذلك بعد فوزه المثير على ضيفه أوساسونا 2-0، اليوم السبت.

وأقيمت مباراة فياريال ضد أوساسونا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

فياريال ينتصر على أوساسونا

تقدم فريق أوساسونا عن طريق أنتي بوديمير من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وعاد فياريال بريمونتادا بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 69 و85 عن طريق جيورجيس ميكاوتدزي وباب جايي.

وعانى أوساسونا من النقص العددي عقب طرد لاعبه فالنتين روز في الدقيقة 40.

ورفع فياريال رصيده إلى 10 نقاط، ليشعل المربع الذهبي الليجا بعدما وصل إلى المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق الأهداف عن إسبانيول الذي تراجع للمركز الرابع بنفس الرصيد عقب خسارته أمام المتصدر ريال مدريد في وقت سابق من اليوم السبت.

ويمتلك برشلونة 10 نقاط أيضًا ولكن سيلتقي مع خيتافي، غدًا الأحد.

طالع نتائج مباريات الدوري الإسباني من هنا

إشبيلية يهزم ألافيس

في مباراة أخرى، فاز إشبيلية على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1.

وتقدم إشبيلية عن طريق روبن فارجاس في الدقيقة العاشرة، لكن ألافيس تعادل سريعا بعد سبع دقائق عن طريق كارلوس فيسنتي من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 67 سجل أليكسيس سانشيز الهدف الثاني لفريق إشبيلية.

طالع ترتيب الدوري الإسباني كاملًا من هنا