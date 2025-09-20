المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

2 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

0 1
21:45
ميلان

ميلان

الدوري السعودي
النصر

النصر

5 1
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

0 0
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

2 2
18:00
رين

رين

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 2
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 2
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدوري الإسباني.. ريمونتادا فياريال.. وإشبيلية يهزم ألافيس

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:54 م 20/09/2025
فياريال

فياريال

صعد فياريال إلى المركز الثالث بمسابقة الدوري الإسباني وذلك بعد فوزه المثير على ضيفه أوساسونا 2-0، اليوم السبت.

وأقيمت مباراة فياريال ضد أوساسونا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

فياريال ينتصر على أوساسونا

تقدم فريق أوساسونا عن طريق أنتي بوديمير من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وعاد فياريال بريمونتادا بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 69 و85 عن طريق جيورجيس ميكاوتدزي وباب جايي.

وعانى أوساسونا من النقص العددي عقب طرد لاعبه فالنتين روز في الدقيقة 40.

ورفع فياريال رصيده إلى 10 نقاط، ليشعل المربع الذهبي الليجا بعدما وصل إلى المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق الأهداف عن إسبانيول الذي تراجع للمركز الرابع بنفس الرصيد عقب خسارته أمام المتصدر ريال مدريد في وقت سابق من اليوم السبت.

ويمتلك برشلونة 10 نقاط أيضًا ولكن سيلتقي مع خيتافي، غدًا الأحد.

طالع نتائج مباريات الدوري الإسباني من هنا 

إشبيلية يهزم ألافيس

في مباراة أخرى، فاز إشبيلية على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1.

وتقدم إشبيلية عن طريق روبن فارجاس في الدقيقة العاشرة، لكن ألافيس تعادل سريعا بعد سبع دقائق عن طريق كارلوس فيسنتي من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 67 سجل أليكسيس سانشيز الهدف الثاني لفريق إشبيلية.

طالع ترتيب الدوري الإسباني كاملًا من هنا

فياريال أوساسونا إشبيلية ديبورتيفو ألافيس ترتيب الدوري الاسباني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg