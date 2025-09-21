المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
استمرار غياب يامال وتواجد كوبارسي.. قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الليجا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:42 م 21/09/2025
برشلونة

برشلونة

أعلن الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني.

ويستضيف نادي برشلونة نظيره خيتافي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط، بينما يقع خيتافي في المركز السادس برصيد 9 نقاط.

استمرار غياب يامال وتواجد كوبارسي

شهدت قائمة النادي الكتالوني، استمرار غياب النجم الإسباني الشاب لامين يامال، إذ لا يزال يعاني من الإصابة التي أدت لغيابه عن المباراتين الماضيتين أمام فالنسيا في الليجا ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.

وتواجد باو كوبارسي مدافع البارسا في القائمة، على الرغم من غيابه عن تدريبات برشلونة أمس السبت، بسبب الإنزعاجات التي شعر بها في مباراة نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا.

قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي

حراسة المرمى: خوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، كوخين.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، باو كوبارسي، أندرياس كريستينسن، جيرارد مارتن، جولز كوندي، إيريك جارسيا، جوفري.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، مارك بيرنال.

خط الهجوم: فيران توريس، روبيرت ليفاندوفسكي، رافينيا، ماركوس راشفورد، روني باردجي، أنطونيو فرنانديز.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني خيتافي الليجا

