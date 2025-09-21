المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ديكو يتحدث عن.. تجديد عقد دي يونج.. رحيل ليفاندوفسكي.. وسوق انتقالات برشلونة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:17 م 21/09/2025
ديكو - برشلونة

ديكو

تحدث ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، عن تجديد عقد فرينكي دي يونج، ورحيل ليفاندوفسكي، وسوق الانتقالات.

وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "نجري محادثات مع دي يونج، أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق، إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، وأعتقد أنه سعيد في برشلونة، ونحن سعداء به أيضًا، لذلك لا أعتقد أن هناك أي مشاكل".

وعن ليفاندوفسكي: "الوضع مختلف هنا، كان روبرت مهمًا لنا ولا يزال كذلك، أعتقد أيضًا أنه نظرًا لعمره ومسيرته المهنية، سيبقى في الملاعب عامًا تلو الآخر، تأتي فترة في مسيرتنا المهنية لا نضع فيها الكثير من الخطط للمستقبل، أعتقد أنه يركز على هذا العام ونحن أيضًا كذلك، وسنرى، إنه لاعب يعتمد بشكل أكبر على إرادته ومشاعره ورؤيته للأمور، وسنرى مدى تقدمه وتطوره على مدار العام، وسنتحدث عن ذلك".

نحاول الحفاظ على القوام الأساسي لنا

وعن سوق الانتقالات: "كانت الأولوية الرئيسية هي الحفاظ على ما لدينا ومحاولة عدم خسارة أي لاعبين مهمين، تمكنا من تجديد عقود لامين ورافينها وكوندي، كانت الفكرة هي الحفاظ على أساس الفريق الذي بنيناه على مدار السنوات القليلة الماضية ومحاولة تحسينه وتطويره".

وأشار إلى: "راقبنا خوان جارسيا في الكثير من الأوقات، لم يكن أولوية هذا الصيف لكنه انتهى به الأمر ليصبح كذلك بسبب إصابات تير شتيجن العام الماضي، لقد اتخذنا هذا القرار في موقف لم يكن لدينا فيه هذا الاستعجال لمدة عامين".

وحول ضم راشفورد، قال: "كنا بحاجة إلى لاعب مثله، قادر على اللعب على الجناح ورأس الحربة، كان هذا جزءً من تفكيرنا، ركزنا الصيف على ذلك، لم نعتقد أننا بحاجة إلى إجراء تغيير عاجل، إلا إذا حدث شيء ما في اللحظة الأخيرة".

وواصل: "لقد أحضرنا روني باردجي وهو شاب صغير، وكنا نراقبه لفترة من الوقت، لقد أحضرنا الكثير من اللاعبين الشباب للموسم التحضيري ولدينا لاعبان أو ثلاثة نعتقد أنهم قادرون على ترسيخ أنفسهم في الفريق الأول".

وعن رحيل إينيجو مارتينيز للنصر السعودي: "كانت مشكلة غير متوقعة بالمرة، لقد تلقى عرضًا من السعودية وكان الأمر مختلفًا، لا سيما بالنظر إلى سنه، وكان علينا أن نتركه ينهي مسيرته كما يشاء من باب الامتنان".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ديكو ليفاندوفسكي دي يونج راشفورد

