تعثر أتلتيكو مدريد مجددًا في الدوري الإسباني، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه ريال مايوركا، في اللقاء الذي جرى اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وبدأت الإثارة مبكرًا حين أهدر الأرجنتيني خوليان ألفاريز ركلة جزاء لصالح أتلتيكو في الدقيقة 14، لتضيع على الفريق فرصة التقدم. وزادت معاناة كتيبة دييجو سيميوني عندما تلقى النرويجي ألكسندر سورلوث بطاقة حمراء في الدقيقة 73، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، تمكن الإنجليزي كونور جالاجر من وضع أتلتيكو في المقدمة بهدف في الدقيقة 79، لكن فرحة التقدم لم تدم طويلاً، إذ أدرك الكوسوفي فيدات موريكي التعادل لمايوركا عند الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 6 نقاط فقط، ليحتل المركز الثاني عشر بجدول الترتيب، بعد أن حقق فوزًا وحيدًا مقابل 3 تعادلات وهزيمة واحدة، مبتعدًا بفارق 9 نقاط كاملة عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر.

وكانت جماهير الفريق المدريدي تأمل في أن يواصل فريقها صحوته بعد فوزه على فياريال بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، غير أن التعثر أمام مايوركا أعاد القلق مجددًا حول قدرة الفريق على المنافسة.

أما مايوركا، فحصد نقطته الثانية هذا الموسم وظل في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، ليستمر في البحث عن انتصاره الأول في النسخة الحالية من الليجا.