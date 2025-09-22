ريال أوفييدو يسقط أمام إلتشي في الليجا

تلقى ريال أوفييدو خسارة جديدة في الدوري الإسباني الممتاز، بعدما سقط بهدف نظيف أمام مضيفه إلتشي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق أندريه سيلفا، ليمنح إلتشي ثلاث نقاط مهمة، فيما تجمد رصيد أوفييدو عند 3 نقاط فقط، ليتراجع إلى المركز الـ17 في جدول الترتيب.

الهزيمة تزيد من معاناة ريال أوفييدو في انطلاقة الموسم، حيث واصل نتائجه السلبية وفشله في تحقيق الانتصار حتى الآن.