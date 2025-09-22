المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رودري: أتمنى أن يفوز لامين يامال أو بيدري بالكرة الذهبية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:39 ص 22/09/2025
رودري

رودري

أكد رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه يتمنى فوز لامين يامال أو بيدري، لاعبا برشلونة بالكرة الذهبية.

و تتجه أنظار الجماهير حول العالم إلى مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس من أجل التعرف على الفائز بالكرة الذهبية 2025.

وينطلق حفل الكرة الذهبية في تمام التاسعة من مساء اليوم على مسرح شاتليه.

أتمنى أن يفوز بالكرة الذهبية أحد زملائي

وقال بيدري في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية: "سأشاهد الحفل هذا العام على التلفاز، لكنني أتمنى أن يفوز بها زميل لي في المنتخب، لامين يامال، أو بيدري، أو أي شخص آخر سأكون سعيدًا بذلك".

وأضاف: "إنه احتفال بكرة القدم، وأتمنى أن يفوز الأفضل في النهاية".

وكان الإسباني رودري من مانشستر سيتي آخر من حصد الكرة الذهبية في 2024.

وإذا فاز بيدرو أو لامين، فستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تفوز فيها إسبانيا بجائزة الكرة الذهبية مرتين متتاليتين.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن الثنائي لامين يامال، وعثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، هما المرشحان الأوفر حظًا للتتويج  بالجائزة هذا العام.

الموعد والقناة الناقلة والمرشحون.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025  

