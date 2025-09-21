حقق نادي برشلونة الإسباني فوزاً ثميناً على نظيره خيتافي (3-0) أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني، بفضل ثنائية فيران توريس وداني أولمو.

وواصل النادي الكتالوني الضغط على ريال مدريد المتصدر، حيث رفع عدد نقاطه إلى 13 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا.

دقة تمرير تخطت الـ90%

عند التعمق أكثر في إحصائيات شبكة "أوبتا"، يتضح أن المفتاح الذي فكك المحاولات الدفاعية لخوسيه بوردالاس وفريقه خيتافي كان دقة برشلونة في التمرير.

لدرجة أن تسعة لاعبين من برشلونة حققوا رقمًا مميزًا بتجاوز دقة تمرير 90%، حيث وصل بعضهم، مثل روني باردجي ومارك كاسادو إلى نسبة 100%، رغم أن عدد تمريراتهم كان محدودًا (11 و36 تمريرة على التوالي)، لكن الإنجاز يظل جديرًا بالذكر نظرًا لعدم إهدار أي تمريرة.

ومن بين اللاعبين الذين قاموا بأكبر عدد من التمريرات، برز كل من إريك جارسيا (105) وبيدري (98).

نجح الكتالوني جارسيا في 98 من أصل 105 تمريرات، بنسبة دقة بلغت 93.3%، بينما أكمل لاعب جزر الكناري بيدري 91 تمريرة صحيحة من أصل 98 محاولة (92.9%)، وهي أرقام مذهلة بالفعل.

كما تخطى لاعبون آخرون حاجز 90% في دقة التمريرات، مثل خوان جارسيا (96.4% بواقع 27 تمريرة صحيحة من أصل 28)، وأندرياس كريستنسن (96.4% بواقع 81 من 84)، وفرينكي دي يونج (91.7% بواقع 66 من 72)، وفيرمين لوبيز (92.3% بواقع 24 من 26)، وماركوس راشفورد (93.8% بواقع 15 من 16)، بالإضافة إلى روني باردجي ومارك كاسادو المذكورين سابقًا.