قرر نادي ريال مدريد الإسباني منح لاعبيه حرية حضور حفل الكرة الذهبية 2025، بعيدا عن موقف النادي.

ريال مدريد قاطع حفل الكرة الذهبية العام الماضي، بعدما علم قبل الحفل بساعات بحصول رودري نجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعبه، وليس نجمه فينيسيوس جونيور.

وأكدت تقارير إعلامية مؤخرا أن الريال سيقاطع أيضا حفل الكرة الذهبية 2025، الذي يقام مساء اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس، ولن يرسل أي ممثل رسمي له.

لكن وفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد لن يمنع لاعبيه المرشحين لأي من الجوائز من حضور الحفل.

وتم ترشيح 3 لاعبين من الريال للمنافسة على الكرة الذهبية في فئة أفضل لاعب، وهم كيليان مبابي وفينيسيوس وجود بيلينجهام، بجانب كارولين ويير المرشحة في فئة السيدات.

كذلك ينافس دين هويسن على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وليندا كايسيدو على جائزة أفضل لاعبة شابة، وتيبو كورتوا على جائزة ياشين كأفضل حارس مرمى.

وبعيدا عن رغبة اللاعبين من اتخاذ نفس موقف النادي، فمن الصعب أن يسافر أحد اللاعبين الرجال للحفل، لارتباطهم بمباراة غدا الثلاثاء أمام ليفانتي في الدوري الإسباني.

