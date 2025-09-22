المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رغم مقاطعته.. ريال مدريد لا يمنع لاعبيه من حضور حفل الكرة الذهبية

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:40 م 22/09/2025
فريق ريال مدريد

ريال مدريد

قرر نادي ريال مدريد الإسباني منح لاعبيه حرية حضور حفل الكرة الذهبية 2025، بعيدا عن موقف النادي.

ريال مدريد قاطع حفل الكرة الذهبية العام الماضي، بعدما علم قبل الحفل بساعات بحصول رودري نجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعبه، وليس نجمه فينيسيوس جونيور.

وأكدت تقارير إعلامية مؤخرا أن الريال سيقاطع أيضا حفل الكرة الذهبية 2025، الذي يقام مساء اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس، ولن يرسل أي ممثل رسمي له.

لكن وفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد لن يمنع لاعبيه المرشحين لأي من الجوائز من حضور الحفل.

وتم ترشيح 3 لاعبين من الريال للمنافسة على الكرة الذهبية في فئة أفضل لاعب، وهم كيليان مبابي وفينيسيوس وجود بيلينجهام، بجانب كارولين ويير المرشحة في فئة السيدات.

كذلك ينافس دين هويسن على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وليندا كايسيدو على جائزة أفضل لاعبة شابة، وتيبو كورتوا على جائزة ياشين كأفضل حارس مرمى.

وبعيدا عن رغبة اللاعبين من اتخاذ نفس موقف النادي، فمن الصعب أن يسافر أحد اللاعبين الرجال للحفل، لارتباطهم بمباراة غدا الثلاثاء أمام ليفانتي في الدوري الإسباني.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

ريال مدريد الكرة الذهبية كيليان مبابي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg