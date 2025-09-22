تقارير: فيران توريس يطالب برشلونة بتجديد عقده

طالب الإسباني فيران توريس لاعب نادي برشلونة الإسباني، بتجديد عقده مع الفريق الكتالوني، بعد تألقه خلال الموسم الجاري.

ويرتبط فيران توريس مع برشلونة بعقد حتى 30 يونيو من عام 2027.

فيران توريس يطالب برشلونة بتجديد عقده

بدأ فيران توريس الموسم الجاري، بأداء عالٍ وسجل تهديفي مميز، ما جعله يطالب إدارة النادي الكتالوني بتجديد عقده، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ولعب فيران توريس جميع المباريات الـ6 التي خاضها برشلونة حتى الآن بواقع 5 مباريات في الدوري الإسباني ومباراة في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن فيران توريس من تسجيل 4 أهداف جاءت جميعها في الليجا أمام ريال مايوركا، ليفانتي وخيتافي.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن النادي الكتالوني يرى أن الوقت الحالي ليس مناسباً لمناقشة مسألة تجديد عقد فيران توريس.

وأشارت "ماركا" إلى أن برشلونة يركز في الوقت الحالي على تجديد عقود 3 لاعبين تنتهي بنهاية الموسم الجاري وهم: إيريك جارسيا، فرينكي دي يونج وأندرياس كريستنسن.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن فيران توريس يرغب في البقاء في النادي، ويرى البارسا أن المفاوضات معه لن تكون معقدة.