المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ألونسو: ليفانتي فريق شرس.. ويجب على فينيسيوس الشعور بأهميته

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:33 م 22/09/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

أكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني، على صعوبة مباراة ليفانتي، واصفاً الفريق بالشرس.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره ليفانتي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة من أصل 5 مباريات.

تصريحات تشابي ألونسو

وقال تشابي ألونسو في تصريحات قبل مباراة ليفانتي: "أي مباراة خارج أرضنا صعبة وليفانتي فريق شرس وكذلك مدربهم، علينا أن نحسن أداء العديد من الأمور مثل اللعب بجودة عالية والسرعة والتركيز".

وأضاف: "نحن نتحسن لكننا ما زلنا في طور البناء، قدمنا ​​مباراة قوية جدًا مؤخرًا، وهذا يُنبئنا بالأشياء الجيدة التي نقوم بها، لم نكن هنا إلا لفترة قصيرة، ويجب أن يكون لدينا طموح أكبر، أن نكون متعطشين للفوز، نريد تحقيق الكثير من النقاط، ولتحقيق ذلك يجب أن نفوز بالعديد من المباريات".

وتابع مدرب ريال مدريد: "فينيسيوس؟ الجميع سعيد هنا، في الجولة الأخيرة الجميع كان سعيد بالفوز والشعور كان رائعًا وهذا ما نحتاجه، نحتاج أن نكون فريقًا، الجميع يدرك الدور الذي نريده للفريق، وأننا يجب أن نساهم فيه".

وواصل: "أنا سعيد بما يقدمه فينيسيوس، وما زلنا في البداية ولا يزال الطريق طويلاً، ويجب أن يشعر بأهميته".

وأكمل: "النتائج تُعزز الثقة بالنفس، لكن لا توجد أسرار، علينا الحفاظ على وحدة الفريق، يجب أن يلعب اللاعبين كفريق واحد ليستفيد الجميع".

وأتم تشابي ألونسو تصريحاته: "في المباراة السابقة، واجهنا صعوبة في إيجاد المزيد من الفرص في الثلث الأخير من الملعب، لكننا تحدثنا وحاولنا تصحيح ما يمكننا فعله، علينا الاستعداد لكل مرحلة من مراحل المباريات، الأرقام تبقى أرقام، لكن تفسيراتها قد تختلف".

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني ليفانتي الليجا فينيسيوس تشابي ألونسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg