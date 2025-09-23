أكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني، على صعوبة مباراة ليفانتي، واصفاً الفريق بالشرس.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره ليفانتي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة من أصل 5 مباريات.

تصريحات تشابي ألونسو

وقال تشابي ألونسو في تصريحات قبل مباراة ليفانتي: "أي مباراة خارج أرضنا صعبة وليفانتي فريق شرس وكذلك مدربهم، علينا أن نحسن أداء العديد من الأمور مثل اللعب بجودة عالية والسرعة والتركيز".

وأضاف: "نحن نتحسن لكننا ما زلنا في طور البناء، قدمنا ​​مباراة قوية جدًا مؤخرًا، وهذا يُنبئنا بالأشياء الجيدة التي نقوم بها، لم نكن هنا إلا لفترة قصيرة، ويجب أن يكون لدينا طموح أكبر، أن نكون متعطشين للفوز، نريد تحقيق الكثير من النقاط، ولتحقيق ذلك يجب أن نفوز بالعديد من المباريات".

وتابع مدرب ريال مدريد: "فينيسيوس؟ الجميع سعيد هنا، في الجولة الأخيرة الجميع كان سعيد بالفوز والشعور كان رائعًا وهذا ما نحتاجه، نحتاج أن نكون فريقًا، الجميع يدرك الدور الذي نريده للفريق، وأننا يجب أن نساهم فيه".

وواصل: "أنا سعيد بما يقدمه فينيسيوس، وما زلنا في البداية ولا يزال الطريق طويلاً، ويجب أن يشعر بأهميته".

وأكمل: "النتائج تُعزز الثقة بالنفس، لكن لا توجد أسرار، علينا الحفاظ على وحدة الفريق، يجب أن يلعب اللاعبين كفريق واحد ليستفيد الجميع".

وأتم تشابي ألونسو تصريحاته: "في المباراة السابقة، واجهنا صعوبة في إيجاد المزيد من الفرص في الثلث الأخير من الملعب، لكننا تحدثنا وحاولنا تصحيح ما يمكننا فعله، علينا الاستعداد لكل مرحلة من مراحل المباريات، الأرقام تبقى أرقام، لكن تفسيراتها قد تختلف".