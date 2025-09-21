المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سيغيب لـ3 أسابيع.. برشلونة يكشف تفاصيل إصابة فيرمين لوبيز

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:56 م 22/09/2025
فيرمين لوبيز

فيرمين لوبيز

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تفاصيل إصابة فيرمين لوبيز لاعب خط وسط الفريق، التي تعرض لها في مباراة خيتافي.

وسقط فيرمين لوبيز على أرضية الملعب عقب نهاية لقاء خيتافي وهو يُظهر علامات واضحة على الألم.

وحقق برشلونة الفوز على خيتافي بنتيجة (3-0)، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

تفاصيل إصابة فيرمين لوبيز

وقال برشلونة في بيان رسمي أصدره اليوم الإثنين: "فيرمين لوبيز يعاني من إصابة عضلية في عضلة الخاصرة الحرقفية اليسرى".

وأتم بيان النادي الكتالوني: "من المتوقع أن تصل فترة غيابه إلى نحو ثلاثة أسابيع".

وشارك فيرمين لوبيز هذا الموسم مع برشلونة في 5 مباريات، سجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة ريال أوفييدو، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني الليجا فيرمين لوبيز

