عودة هويسين.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:06 م 22/09/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة الفريق التي ستواجه فريق ليفانتي في الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره ليفانتي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما يقع ليفانتي في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

عودة هويسين

شهدت قائمة النادي الملكي، عودة المدافع الإسباني الشاب دين هويسين، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام إسبانيول.

وكان هويسين غاب عن مباراة إسبانيول بداعي الإيقاف، بعد طرده أمام ريال سوسيداد في الجولة الرابعة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، دين هويسين، دافيد خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إيندريك، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني ليفانتي الليجا

