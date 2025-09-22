المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لابورتا: فوز لامين بالكرة الذهبية سيكون حدثًا تاريخيًا.. وحضوري للحفل مسألة احترام

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:53 م 22/09/2025
خوان لابورتا ولامين يامال

خوان لابورتا ولامين يامال

تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، عن حظوظ ممثلي ناديه في الفوز بالجوائز خلال حفل الكرة الذهبية، الذي سيقام مساء اليوم في باريس، مشيرًا أن حضوره كان بمثابة مسألة احترام للجائزة والمرشحين.

وقال خوان لابورتا في تصريحات عبر صحيفة موندو ديبورتيفو: "رأيت لامين يامال متحمسًا بشكل كبير، مع زملائه الذين يطمحون للفوز بالجائزة مثل رافينيا".

وتابع: "هو شاب يبلغ 18 عامًا فقط، لذلك فإن مسألة فوزه بالكرة الذهبية سيعد حدثًا تاريخيًا".

وأكمل: "نحن سعداء للغاية، لأن برشلونة هو النادي الذي يمتلك أكبر عدد من المرشحين للجوائز".

وواصل: "فخر كبير أن أكون هنا اليوم، حضوري مسألة احترام لكرة القدم وجائزة الكرة الذهبية، كما أنها احترام للمرشحين".

وزاد: "ما أريده هو أن يفوز لاعب من برشلونة بالكرة الذهبية، لدينا مرشحون في عدة جوائز، مثل أفضل حارسة، أفضل لاعبة، أفضل مدرب وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب".

وأضاف: "هانز فليك حضر أيضًا، هو بالنسبة لي أفضل مدرب في العالم، هو شخص مجتهد".

وأتم: "في النسخة الماضية كانت هناك مفاجأة، ونحن ننتظر هنا، بكثير من الحماس، على أمل أن ينجح نجومنا في الفوز بالجوائز".

