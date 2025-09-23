المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
والده: لامين يامال هو الأفضل في العالم.. وكان يستحق الكرة الذهبية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:32 م 23/09/2025
لامين

لامين يامال في حفل الكرة الذهبية 2025

لم يكن منير نصراوي والد لامين يامال نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة سعيدًا بعد هزيمة ابنه في تصويت الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم.

وتوج الفرنسي عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية 2025، بينما حل لامين يامال ثانيًا.

ديمبيلي وإنريكي وباريس سان جيرمان الأفضل.. جوائز الكرة الذهبية 2025

وأعرب نصراوي عن غضبه في مكالمة فيديو مع برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني، وقال "أعتقد أنها الأسوأ، لن أقول سرقة، بل ضرر معنوي لإنسان".

وواصل نصراوي الدفاع عن الأسباب التي تجعله يعتقد أن نجله كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، قائلًا: "أعتقد أن لامين يامال هو أفضل لاعب في العالم بلا منازع، وبفارق كبير، ليس لأنه ابني، بل لأنه أفضل لاعب في العالم، أعتقد أنه لا يوجد منافسون".

واختتم تصريحاته: "لامين هو لامين يامال، علينا أن نقول إن شيئًا غريبًا جدًا حدث هنا، العام المقبل ستكون الكرة الذهبية إسبانية".

قدم أحد أعظم المواسم الفردية بإنجلترا.. ماذا قال ليفربول عن ترتيب صلاح في الكرة الذهبية؟

محمد صلاح عثمان ديمبيلي فيتينيا من الفائز بالكرة الذهبية 2025 الكره الذهبيه 2025 ترتيب البالون دور 2025 بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2025 ترتيب البالون دور لامين يامال

