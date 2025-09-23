لم يكن منير نصراوي والد لامين يامال نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة سعيدًا بعد هزيمة ابنه في تصويت الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم.

وتوج الفرنسي عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية 2025، بينما حل لامين يامال ثانيًا.

وأعرب نصراوي عن غضبه في مكالمة فيديو مع برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني، وقال "أعتقد أنها الأسوأ، لن أقول سرقة، بل ضرر معنوي لإنسان".

وواصل نصراوي الدفاع عن الأسباب التي تجعله يعتقد أن نجله كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، قائلًا: "أعتقد أن لامين يامال هو أفضل لاعب في العالم بلا منازع، وبفارق كبير، ليس لأنه ابني، بل لأنه أفضل لاعب في العالم، أعتقد أنه لا يوجد منافسون".

واختتم تصريحاته: "لامين هو لامين يامال، علينا أن نقول إن شيئًا غريبًا جدًا حدث هنا، العام المقبل ستكون الكرة الذهبية إسبانية".

