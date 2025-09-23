المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

2 3
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

من مدرسة فرنسية.. خطة ريال مدريد لتعزيز خط دفاع الفريق

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:54 م 23/09/2025
دفاع

أوباميكانو وكوناتي وساليبا

يواصل ريال مدريد استكشاف سوق الانتقالات لتعزيز دفاعه، وفي الأيام الأخيرة ظهر اسم جديد بقوة: دايوت أوباميكانو، فقد برز مدافع بايرن ميونخ الألماني كخيار حقيقي للنادي، الذي كان منذ فترة طويلة يتابع عن كثب مواطنيه إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول وويليام ساليبا لاعب أرسنال.

ثنائي بشكل مجاني

تُعد حالة أوباميكانو مثيرة للاهتمام بشكل خاص بسبب وضعه التعاقدي، إذ ينتهي عقد المدافع صاحب الـ26 عامًا مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل، ما قد يفتح الباب أمام رحيله كلاعب حر، وفق الصيغة نفسها التي استفاد منها ريال مدريد سابقًا عند التعاقد مع ديفيد ألابا القادم أيضًا من النادي البافاري دون أي رسوم انتقال.

في المقابل، لا يزال اسم إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول الحالي، مطروحًا على جدول أعمال إدارة ريال مدريد الرياضية، بعدما منح موافقته بالفعل في الصيف الماضي، كما يقترب لاعب لايبزيج السابق من نهاية عقده قصير الأجل، مما يجعله خيارًا آخر محتملًا للتوقيع معه دون الحاجة إلى دفع رسوم انتقال.

هذا الظرف يُسهل دمج كوناتي في استراتيجية التعاقدات التي يتبعها النادي، والتي اعتمدت في السنوات الأخيرة على صفقات منخفضة المخاطر في المراكز الدفاعية (حتى صيف هذا العام مع وصول هويسين وكاريراس أغلى مدافعين في تاريخ سانتياجو برنابيو).

وضع ساليبا المختلف

الوضع مختلف بالنسبة لويليام ساليبا. فقد جدد مدافع أرسنال عقده في يوليو 2023 ولا يزال أمامه عامان في عقده مع النادي اللندني، ما يجعل أي مفاوضات أكثر تكلفة.

ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت، فإن قيمته السوقية تبلغ 80 مليون يورو، وبالنسبة لريال مدريد، فإن ضمه سيكون عملية أكثر تعقيدًا، فالنادي اللندني لا يملك أي حاجة للبيع، بل يعتبر اللاعب أحد ركائز مشروعه متوسط المدى، ولا غنى لميكيل أرتيتا عنه في قلب الدفاع إلى جانب جابرييل ماجالهاييس.

ومع بروز اسم أوباميكانو على الساحة، ينفتح أمام ريال مدريد في مدينة فالديبيباس نطاق واسع من الخيارات المميزة بالموهبة الفرنسية.

فاهتمام النادي المستمر بكوناتي وساليبا أصبح الآن مكملًا بملف شخصي مُثبت في صفوف النخبة الأوروبية وظروف تعاقدية مواتية، ويبدو أن ريال مدريد الذي لطالما عُرف بقدرته على استباق سوق الانتقالات، يدرك بوضوح أن إعادة هيكلة دفاعه المقبلة قد تشمل مرة أخرى، لاعبين تخرّجوا في المدرسة الفرنسية.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني الليجا كوناتي ساليبا أوباميكانو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

