من مدرسة فرنسية.. خطة ريال مدريد لتعزيز خط دفاع الفريق

يواصل ريال مدريد استكشاف سوق الانتقالات لتعزيز دفاعه، وفي الأيام الأخيرة ظهر اسم جديد بقوة: دايوت أوباميكانو، فقد برز مدافع بايرن ميونخ الألماني كخيار حقيقي للنادي، الذي كان منذ فترة طويلة يتابع عن كثب مواطنيه إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول وويليام ساليبا لاعب أرسنال.

ثنائي بشكل مجاني

تُعد حالة أوباميكانو مثيرة للاهتمام بشكل خاص بسبب وضعه التعاقدي، إذ ينتهي عقد المدافع صاحب الـ26 عامًا مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل، ما قد يفتح الباب أمام رحيله كلاعب حر، وفق الصيغة نفسها التي استفاد منها ريال مدريد سابقًا عند التعاقد مع ديفيد ألابا القادم أيضًا من النادي البافاري دون أي رسوم انتقال.

في المقابل، لا يزال اسم إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول الحالي، مطروحًا على جدول أعمال إدارة ريال مدريد الرياضية، بعدما منح موافقته بالفعل في الصيف الماضي، كما يقترب لاعب لايبزيج السابق من نهاية عقده قصير الأجل، مما يجعله خيارًا آخر محتملًا للتوقيع معه دون الحاجة إلى دفع رسوم انتقال.

هذا الظرف يُسهل دمج كوناتي في استراتيجية التعاقدات التي يتبعها النادي، والتي اعتمدت في السنوات الأخيرة على صفقات منخفضة المخاطر في المراكز الدفاعية (حتى صيف هذا العام مع وصول هويسين وكاريراس أغلى مدافعين في تاريخ سانتياجو برنابيو).

وضع ساليبا المختلف

الوضع مختلف بالنسبة لويليام ساليبا. فقد جدد مدافع أرسنال عقده في يوليو 2023 ولا يزال أمامه عامان في عقده مع النادي اللندني، ما يجعل أي مفاوضات أكثر تكلفة.

ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت، فإن قيمته السوقية تبلغ 80 مليون يورو، وبالنسبة لريال مدريد، فإن ضمه سيكون عملية أكثر تعقيدًا، فالنادي اللندني لا يملك أي حاجة للبيع، بل يعتبر اللاعب أحد ركائز مشروعه متوسط المدى، ولا غنى لميكيل أرتيتا عنه في قلب الدفاع إلى جانب جابرييل ماجالهاييس.

ومع بروز اسم أوباميكانو على الساحة، ينفتح أمام ريال مدريد في مدينة فالديبيباس نطاق واسع من الخيارات المميزة بالموهبة الفرنسية.

فاهتمام النادي المستمر بكوناتي وساليبا أصبح الآن مكملًا بملف شخصي مُثبت في صفوف النخبة الأوروبية وظروف تعاقدية مواتية، ويبدو أن ريال مدريد الذي لطالما عُرف بقدرته على استباق سوق الانتقالات، يدرك بوضوح أن إعادة هيكلة دفاعه المقبلة قد تشمل مرة أخرى، لاعبين تخرّجوا في المدرسة الفرنسية.