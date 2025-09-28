المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل مواجهة ريال سوسيداد.. أزمة جديدة لملعب كامب نو معقل برشلونة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:24 م 23/09/2025
ملعب كامب نو

ملعب كامب نو

اجتمع مجلس مدينة برشلونة بعد ظهر يوم الثلاثاء، لمناقشة منح النادي الكتالوني تصريح الإشغال الأول لخوض مباراة ريال سوسيداد على ملعب "كامب نو".

وفي النهاية، لم تتم الموافقة على الطلب، إذ يرى المجلس أن هناك مخالفات تتعلق بالسلامة تمنع برشلونة من اللعب في ملعبه المُجدد، وبالتالي ستُقام مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد يوم الأحد في ملعب مونتجويك الأولمبي، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقالت لايا بونيت نائبة عمدة برشلونة، عقب اجتماع مجلس المدينة بعد ظهر اليوم: "نحن نتشارك مع النادي رغبته في العودة في أقرب وقت ممكن، لكن مجلس المدينة هذا يجب أن يضمن سلامة كل من يرغب في الذهاب إلى الملعب، هذه هي الأولوية".

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نضمن أن يتمكن الفنيون من العمل بدقة وبما يتوافق مع القانون في قضية معقدة كهذه، سيكون لدينا أقصى درجات التعاون مع النادي حتى يتمكن من حل القضايا العالقة، ولن نأخذ شهرًا أو دقيقة أكثر مما هو ضروري لمنح ترخيص الإشغال الأولي عندما نحصل على جميع ضمانات العودة".

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن رجال الإطفاء أفادوا بوجود عدة عناصر تؤثر على معايير السلامة، خاصة فيما يتعلق بمسارات الإخلاء، وهو ما يمنع الحصول على الترخيص، وتكمن المشكلة الرئيسية في مخارج الإخلاء.

وعليه، ستُقام مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد في ملعب مونتجويك الأولمبي، وفقاً لما أشارت له صحيفة "ماركا".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال سوسيداد الدوري الإسباني كامب نو مونتجويك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

