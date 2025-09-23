المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سجل هدفه الأول مع الملكي.. ماستانتونو يكتب رقماً تاريخياً مع ريال مدريد (فيديو)

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:30 م 23/09/2025
فرانكو ماستانتونو

فرانكو ماستانتونو

كتب النجم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، اسمه في تاريخ النادي الملكي، بعد تسجيله لهدف في شباك ليفانتي.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره ليفانتي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

سجل هدفه الأول مع الملكي

تمكن فرانكو ماستانتونو من تسجيل أول أهدافه مع ريال مدريد، منذ انضمامه للفريق قادماً من ريفر بليت في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

واستطاع ماستانتونو أن يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 38 من عمر المباراة، بعد هجمة مرتدة سريعة قادها فينيسيوس الذي مرر الكرة إلى الأرجنتيني الذي توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية سكنت شباك ليفانتي.

رقم تاريخي

أصبح فرانكو ماستانتونو ثاني أصغر لاعب يسجل لريال مدريد في الدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين بأكمله في عمر 18 عامًا و40 يومًا.

ويأتي النجم الأرجنتيني الشاب خلف زميله في الفريق إندريك الذي سجل ضد ريال بلد الوليد في أغسطس 2024 (18 عامًا و35 يومًا).

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني ليفانتي الليجا ماستانتونو

