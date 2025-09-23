كتب النجم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، اسمه في تاريخ النادي الملكي، بعد تسجيله لهدف في شباك ليفانتي.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره ليفانتي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

سجل هدفه الأول مع الملكي

تمكن فرانكو ماستانتونو من تسجيل أول أهدافه مع ريال مدريد، منذ انضمامه للفريق قادماً من ريفر بليت في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

واستطاع ماستانتونو أن يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 38 من عمر المباراة، بعد هجمة مرتدة سريعة قادها فينيسيوس الذي مرر الكرة إلى الأرجنتيني الذي توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية سكنت شباك ليفانتي.

رقم تاريخي

أصبح فرانكو ماستانتونو ثاني أصغر لاعب يسجل لريال مدريد في الدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين بأكمله في عمر 18 عامًا و40 يومًا.

ويأتي النجم الأرجنتيني الشاب خلف زميله في الفريق إندريك الذي سجل ضد ريال بلد الوليد في أغسطس 2024 (18 عامًا و35 يومًا).