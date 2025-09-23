أكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، أن فريقه سيبدأ التركيز على مباراة ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد، بعد الانتصار على فريق ليفانتي في الليجا.

واكتسح ريال مدريد نظيره ليفانتي بنتيجة (4-1) مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة جاره أتلتيكو مدريد، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.

تصريحات ألونسو

وقال ألونسو في تصريحات عقب مباراة ليفانتي في المؤتمر الصحفي: "انتهينا للتو من المباراة، وكنتُ أفكر فقط في مباراة اليوم، ابتداءً من الغد سنركز على الديربي، لكن أداء الفريق كان متكاملاً للغاية، قدم فينيسيوس أداءً حاسمًا ومهمًا للغاية".

وأضاف: "ما زلنا في مرحلة النمو، لقد مرّ 51 يومًا على بداية عملنا بعد كأس العالم للأندية، وما زال أمامنا طريق طويل".

وواصل: "نبني أساسًا متينًا لنكون قادرين على المنافسة في كل ما نقوم به، يشعر الفريق بالترابط ولا يزال هناك مجال للتحسين حتى اليوم، ليس فقط من حيث النتائج بل أيضًا في أسلوب عملنا، هذه مجرد البداية".

وأتم تشابي ألونسو تصريحاته: "كان بإمكاننا تسجيل الهدفين الثالث والرابع قبل نهاية الشوط الأول، لا أعرف كم دقيقة مرت حتى أصبحت النتيجة 1-3، لكن ليفانتي لم يُبد رد فعل يُذكر، كانت مباراة جادة ومتكاملة ولم تكن سهلة".