أكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يعرب عن رفضه المتزايد لنقل مباريات الدوريات المحلية خارج البلاد.

وذكرت مجلة "شبورت بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، دعا في رسالة أرسلت إلى الاتحادات الـ55 الأعضاء في يويفا إلى التشاور مع الاتحاد الأوروبي مسبقا قبل اتخاذ أي قرار بشأن نقل المباريات إلى دول أخرى.

ووفقا لأنظمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لا يجوز نقل المباريات إلى خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد.

وترغب رابطة الدوري الإسباني في إقامة مباراة بين فياريال وبرشلونة في ميامي يوم 20 ديسمبر، فيما يمكن أن تقام مباراة بالدوري الإيطالي تجمع بين ميلان وكومو في أستراليا بسبب الأولمبياد الشتوي في فبراير المقبل.

وقوبلت الخطوة بمعارضة عدة جهات، من بينها نادي ريال مدريد المنافس بالدوري الإسباني.

وعلى الرغم من أن مسألة نقل مباريات الدوري الألماني "بوندسليجا" إلى خارج البلاد ليست مطروحة حاليا للنقاش في ألمانيا، فإن الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن، فيرناندو كارو، اقترح مؤخرا إمكانية إقامة مباراة كأس السوبر في الخارج.

