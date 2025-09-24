المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

تقارير: يويفا يرفض نقل مباريات الدوريات المحلية إلى الخارج

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:50 ص 24/09/2025
يويفا

يويفا

أكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يعرب عن رفضه المتزايد لنقل مباريات الدوريات المحلية خارج البلاد.

وذكرت مجلة "شبورت بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، دعا في رسالة أرسلت إلى الاتحادات الـ55 الأعضاء في يويفا إلى التشاور مع الاتحاد الأوروبي مسبقا قبل اتخاذ أي قرار بشأن نقل المباريات إلى دول أخرى.

ووفقا لأنظمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لا يجوز نقل المباريات إلى خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد.

وترغب رابطة الدوري الإسباني في إقامة مباراة بين فياريال وبرشلونة في ميامي يوم 20 ديسمبر، فيما يمكن أن تقام مباراة بالدوري الإيطالي تجمع بين ميلان وكومو في أستراليا بسبب الأولمبياد الشتوي في فبراير المقبل.

وقوبلت الخطوة بمعارضة عدة جهات، من بينها نادي ريال مدريد المنافس بالدوري الإسباني.

وعلى الرغم من أن مسألة نقل مباريات الدوري الألماني "بوندسليجا" إلى خارج البلاد ليست مطروحة حاليا للنقاش في ألمانيا، فإن الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن، فيرناندو كارو، اقترح مؤخرا إمكانية إقامة مباراة كأس السوبر في الخارج.

الدوري الإيطالي الدوري الإسباني يويفا

التعليقات

